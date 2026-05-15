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635 Millionen Dollar verließen die US-Bitcoin-ETFs an einem einzigen Tag, der höchste Abfluss seit Januar 2026. BTC fiel unter die Marke von 80.000 Dollar, zum ersten Mal seit sechs Wochen, und der technische Schaden auf dem Chart wiegt schwer. Die Inflationsdaten hinter dem Einbruch haben jede erwartete Zinssenkung aus dem Kalender für 2026 gestrichen. Institutionelle Anleger haben ihr Risikokapital schneller abgezogen als zu jedem anderen Zeitpunkt in diesem Jahr. Die Bitcoin Prognose drehte innerhalb von 48 Stunden von vorsichtiger Erholung auf eindeutig bärisch. Kevin Warsh übernimmt den Vorsitz der Federal Reserve, doch sein erstes FOMC-Treffen findet erst im Juni statt. Der technische Widerstand am 200-Tage-Durchschnitt verwandelte sich in eine Decke, die BTC viermal zurückwies. Dieser Artikel untersucht, was den Abverkauf ausgelöst hat und wohin sich das Kapital jetzt verschiebt. Ein Presale-Projekt nahm während der Panik weiter Kapital auf, ohne langsamer zu werden.

Bitcoin Prognose dreht auf bärisch nach dem größten ETF-Abfluss seit Januar

US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren am 13. Mai 635 Millionen Dollar an Nettomittelabflüssen, der größte Tagesabfluss seit dem 29. Januar laut CoinDesk. BlackRocks IBIT führte mit 284,7 Millionen Dollar an Rücknahmen, fast die Hälfte des gesamten Abflusses. Fidelitys FBTC verlor 133,2 Millionen Dollar, und Ark 21Shares ARKB verzeichnete 177,1 Millionen Dollar an Abgängen. Über fünf Handelstage erreichten die kumulierten Abflüsse 1,26 Milliarden Dollar und löschten damit aus, was Monate an Zuflüssen aufgebaut hatten. Die sechswöchige positive Zuflussserie, die 3,29 Milliarden Dollar in die Fonds gebracht hatte, endete abrupt.

BTC notiert am 14. Mai bei rund 79.640 Dollar, nachdem die 80.000-Dollar-Marke gebrochen wurde, die seit Anfang April als Unterstützung gedient hatte, so BlockchainReporter. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 82.228 Dollar wies BTC in zwei Wochen viermal zurück. Jede Ablehnung an diesem Niveau verstärkte den Verkaufsdruck und verschlechterte die Bitcoin Prognose weiter. Der CPI im April lag bei 3,8 Prozent, der PPI stieg auf 6 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Dezember 2022. Zinssenkungen sind aus dem Kalender für 2026 vollständig verschwunden.

Jerome Powell hielt die Zinsen bei seiner letzten FOMC-Sitzung bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Kevin Warsh wurde als neuer Fed-Vorsitzender bestätigt, doch sein erstes Treffen findet erst im Juni statt. Changelly prognostiziert BTC für die kommenden Monate zwischen 74.114 und 86.755 Dollar, und die Bitcoin Prognose hängt davon ab, ob die 80.000-Dollar-Marke zurückerobert wird.

Kurzfristige Halter verkauften bei jeder Erholung, während Derivate-Liquidierungen den Abverkauf beschleunigten. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung sank auf 2,64 Billionen Dollar, ein Rückgang von 1,9 Prozent in 24 Stunden. Wenn ETF-Kapital so aggressiv abfließt, verschiebt sich die Frage von der Erholung des BTC-Kurses hin dazu, wohin sich das Kapital mit Überzeugung bewegt, solange der Markt nach einem Boden sucht.

Pepeto nimmt während des Bitcoin-Einbruchs über 10 Millionen Dollar auf

Die Bitcoin Prognose drehte diese Woche auf bärisch, nachdem BTC ein Niveau durchbrach, das sechs Wochen gehalten hatte, und die Inflationsdaten jede Zinssenkung auslöschten, auf die der Markt gesetzt hatte. Die meisten Händler ziehen sich in Stablecoins zurück oder warten auf ein klares Bodensignal. Die Wallets, die während dieses Rückgangs in Pepeto einsteigen, warten nicht auf eine Bestätigung.

Diese Lücke zwischen Angst und Handeln ist der Bereich, in dem die größten Renditen im Kryptomarkt entstehen. Die meisten Händler, die Bitcoins Anstieg von 9.000 auf 69.000 Dollar im Jahr 2020 verpasst haben, hatten dieselben Nachrichten wie alle anderen, und als der Ausbruch klar war, war der Einstieg bereits vergangen. Pepeto schließt diese Lücke mit Werkzeugen, die funktionieren, bevor das Listing alles verändert.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Kapital zwischen Netzwerken ohne Gebühren, sodass Einstiege stattfinden, wenn die Überzeugung reift, statt Tage später, wenn Kosten die Position verkleinern. Der Vertragsrisikoprüfer analysiert jeden Token, bevor auch nur ein Dollar exponiert wird, und schützt Kapital, das andere Plattformen ungesichert lassen. Pepeto steht bei 0,0000001871 Dollar, und SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, um die Sicherheit für jeden Teilnehmer zu gewährleisten. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet am Listing-Pfad des Projekts.

Der Entwickler hinter dem ursprünglichen Pepe-Coin, der mit 420 Billionen Token und ohne Produkt 11 Milliarden Dollar erreichte, leitet jetzt Pepeto mit einer Plattform, die den Boden höher ansetzt als Pepe ihn durch Hype erreicht hat. Der Abstand zwischen Presale-Preis und Listing-Wert bildet die Spanne, die in der Bitcoin Prognose bei 79.500 Dollar nicht existiert. Mehr als 10 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, obwohl der Gesamtmarkt unter Druck stand, und diese Bewegung zeigt, dass überzeugte Wallets den Unterschied zwischen einer Korrektur und einem strukturellen Einstieg erkennen.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt bärisch, solange BTC unter dem 200-Tage-Durchschnitt notiert und ETF-Abflüsse das Bild bestimmen. Liquidität findet Überzeugung, und mehr als 10 Millionen Dollar davon fanden Pepeto während dieser Marktunsicherheit. Der ursprüngliche Pepe-Coin erreichte 11 Milliarden Dollar mit null Produkten bei 420 Billionen Token, und das Kapital entschied sich für das Projekt desselben Mitgründers mit funktionierenden Werkzeugen. Mehr Produkte hinter einem Projekt erreichen logisch mehr als null Produkte es konnten. Die offizielle Pepeto-Website hält den Einstieg bereit, bevor das Binance-Listing ihn für alle Beobachter bestätigt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Bitcoin Prognose nach dem Einbruch unter 80.000 Dollar?

BTC notiert bei 79.640 Dollar mit Widerstand am 200-Tage-Durchschnitt bei 82.228 Dollar und Unterstützung bei 75.800 Dollar. Der PPI von 6 Prozent hat alle Zinssenkungen für 2026 gestrichen, und der neue Fed-Vorsitzende Warsh trifft sich erst im Juni mit dem FOMC.

Ist Pepeto ein starker Einstieg während des BTC-Rückgangs?

Der Presale hat während einer Phase breiter Verkäufe über 10 Millionen Dollar aufgenommen und zeigt, dass Wallets mit Überzeugung einsteigen, während die Bitcoin Prognose auf Unsicherheit deutet. Die offizielle Pepeto-Website bietet den aktuellen Einstiegspreis, der endet, sobald das Binance-Listing live geht.