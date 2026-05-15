DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 23.865 Punkte

DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am "Brücken"-Freitag ist sehr ruhig verlaufen. Im Sog der US-Börsen ging es noch etwas nach unten mit den Kursen. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet, zumal kursbewegende Nachrichten fehlten.

Die Bayer-Aktie zeigte sich unbewegt von der Präsentation neuer Daten einer Phase-II-Studie zu Darolutamid, die den Nutzen bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs unterstreichen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 23.865 23.951 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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May 15, 2026 16:31 ET (20:31 GMT)

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