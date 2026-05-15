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Jerome Powells Amtszeit als Vorsitzender der Federal Reserve endet heute, und Kevin Warsh übernimmt den Posten ohne geldpolitische Sitzung bis Juni. Bitcoin eröffnete den Freitag bei 81.069 Dollar, nachdem es am Vortag bei 79.276 Dollar gestartet war und zwischenzeitlich unter 79.000 Dollar gefallen war. Die Woche begann mit einem Anstieg auf 82.000 Dollar am 11. Mai, doch der Widerstand am 200-Tage-Durchschnitt hielt zum fünften Mal in diesem Monat stand. Am 13. Mai verließen 635 Millionen Dollar die US-Spot-Bitcoin-ETFs, angeführt von BlackRocks IBIT mit 285 Millionen Dollar Abfluss. Der Verbraucherpreisindex für April lag bei 3,8 % und beendete damit jede Hoffnung auf Zinssenkungen in diesem Jahr. Die Bitcoin Prognose bewegt sich jetzt zwischen kurzfristiger Unsicherheit und langfristigen Zielen über 140.000 Dollar. Dieser Artikel analysiert die Bitcoin Prognose Daten, den Fed-Wechsel und einen Presale, der während der Turbulenzen Kapital anzog. Die Antwort, wo das stärkste Potenzial liegt, überrascht möglicherweise.

635 Millionen Dollar ETF-Abflüsse, CPI bei 3,8 % und der Fed-Wechsel dominieren die Bitcoin Prognose

635 Millionen Dollar verließen die elf US-Spot-Bitcoin-ETFs am 13. Mai, der größte Abfluss seit 105 Tagen, laut BlockchainReporter. BlackRocks IBIT führte den Rückzug mit 285 Millionen Dollar an, und der Abfluss beendete eine sechswöchige Serie positiver Zuflüsse, die 3,4 Milliarden Dollar in Spot-Bitcoin-Produkte gebracht hatte. Bitcoin fiel unter 80.000 Dollar und verwandelte damit die alte Unterstützung in neuen Widerstand. Der Verbraucherpreisindex für April lag bei 3,8 %, fast das Doppelte der Prognosen, und die Treasury-Renditen erreichten den höchsten Stand seit Mitte 2025.

Powell leitet heute seinen letzten Tag, und Kevin Warsh tritt sein Amt an, ohne dass eine geldpolitische Sitzung vor Juni ansteht, laut Yahoo Finance. Historisch gesehen hat jeder Wechsel an der Fed-Spitze erhebliche Volatilität an den Märkten ausgelöst. Bitcoin testete die Marke von 82.000 Dollar fünfmal in zwei Wochen und wurde jedes Mal am 200-Tage-Durchschnitt bei 82.228 Dollar abgewiesen.

Wenn ein Widerstand so oft hält, bricht er irgendwann die Käufer, und genau das geschah in der zweiten Wochenhälfte. Der CLARITY Act passierte den Bankenausschuss mit 15 zu 9 Stimmen und trieb Bitcoin kurzzeitig über 82.000 Dollar, bevor der Schwung wieder nachließ. CoinDCX prognostiziert einen Anstieg auf 86.500 Dollar bis Ende Mai bei anhaltendem institutionellen Kaufdruck. InvestingHaven sieht Bitcoin zwischen 85.000 und 90.000 Dollar im Mai und erwartet neue Allzeithochs bis Jahresende.

Citi-Analysten projizieren ein Basisszenario von 143.000 Dollar, gebunden an die Verabschiedung des CLARITY Act im Kongress. Das Allzeithoch liegt bei 126.198 Dollar vom Oktober 2025, und die Marktkapitalisierung steht bei 1,6 Billionen Dollar. Selbst das optimistischste Ziel der Bitcoin Prognose liefert jedoch nur rund 77 % vom aktuellen Niveau bei 80.832 Dollar. Für einen Vermögenswert dieser Größe ist das beachtlich, doch ein Presale bei einem Bruchteil eines Cents vor einem Listing bietet eine andere Ausgangslage.

Pepeto ($PEPETO) - Ein ehemaliger Binance-Experte baut die Plattform, während Bitcoin konsolidiert

Milliarden, die Bitcoin-ETFs an einem einzigen Tag verlassen, zeigen, wie schnell institutionelles Vertrauen kippen kann. Der Presale, der durch dieses Chaos hindurch wächst, offenbart, wo echte Überzeugung liegt. Versteckte Gebühren in Verträgen, Token ohne Substanz und Listings, die beim Start auf Kleinanleger abladen, schaffen einen Markt, der jeden ohne die richtigen Werkzeuge bestraft.

Pepeto ist ein Meme-Coin-Netzwerk, das von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt wurde, um Haltern eine funktionierende Börse zu bieten, bevor das sich nähernde Binance-Listing live geht. Die Bitcoin Prognose schüttelte schwache Hände ab, aber die Wallets innerhalb von Pepeto fügten weiter hinzu, weil die Werkzeuge das Kapital auch in den schlimmsten Phasen schützen. Die Halter, die sich vor diesen Momenten positioniert haben, sagen immer, dass sie es fast verpasst hätten und wünschten, sie hätten mehr investiert.

Die Cross-Chain-Verbindung bewegt Token zwischen Ketten ohne Kosten, während der Checker jeden Vertrag auf versteckte Risiken prüft, bevor ein einziger Dollar einfließt. So wird das Kapital durch Code geschützt statt durch leere Versprechen. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token ein, während die meisten anderen Projekte kein neues Kapital anziehen konnten.

SolidProof hat jeden Vertrag geprüft und den gesamten Codebase vor dem Start des Presales verifiziert, so dass jeder Einstieg von einer vollständigen Sicherheitsüberprüfung gedeckt ist und diese Absicherung dauerhaft bleibt. Der ehemalige Binance-Experte hinter dem Aufbau bringt Börsenwissen von der Plattform mit, auf der täglich Milliarden gehandelt wurden. Das Kapital floss während der Angst, was bedeutet, dass diese Positionen Überzeugung tragen, die Schönwetter-Geld niemals hat. Analysten sehen ein erhebliches Vielfaches vom aktuellen Niveau, sobald das Listing diese Wallets neu bewertet, und der Einstieg über den Pepeto-Presale bedeutet jetzt, auf der Seite zu stehen, die profitieren könnte.

Fazit: Was die Bitcoin Prognose für 143.000 Dollar nicht zeigt

Die Bitcoin Prognose zielt auf 143.000 Dollar, falls der CLARITY Act durchkommt, und die 635 Millionen Dollar Abfluss änderten nichts an der Rechnung für Wallets in Pepeto. Die Plattform sammelte 10 Millionen Dollar mit einer Live-Börse und einem Risiko-Checker, die Halter auf eine Weise schützen, die BTC-ETFs nicht bieten. Der Presale füllt sich weiter, und jetzt einzusteigen bedeutet, beim Listing auf der richtigen Seite zu stehen. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website sichert diese Position, bevor das Listing den Zugang endgültig entfernt. Diesen Bitcoin Prognose Zyklus verstreichen zu lassen, könnte die teuerste Entscheidung des Jahres werden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die aktuellste Bitcoin Prognose für 2026?

Citi projiziert 143.000 Dollar, gebunden an die Verabschiedung des CLARITY Act. CoinDCX sieht 86.500 Dollar bis Ende Mai, während InvestingHaven neue Allzeithochs bis Jahresende erwartet. Bitcoin handelt aktuell bei rund 80.832 Dollar.

Wie schneidet die Bitcoin Prognose im Vergleich zu Presale-Einstiegen ab?

Bitcoin zielt auf rund 77 % Gewinn bis 143.000 Dollar, stark für einen Large Cap mit 1,6 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Der Presale-Einstieg vor einem Börsen-Listing bietet eine Renditeperspektive auf einem völlig anderen Niveau. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website.