Shiba Inu News: 374 Milliarden SHIB verlassen Börsen, doch der Kurs reagiert kaum

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374 Milliarden SHIB haben in nur sieben Tagen die Börsen verlassen, und die Reserven fielen auf den niedrigsten Stand des Jahres 2026. In der aktuellen Berichterstattung dominiert diese Zahl, weil sie auf eine Angebotsverknappung hindeutet, die in früheren Zyklen Kursbewegungen vorausging. Am 10. Mai bewegte ein einzelner Wal 134 Milliarden SHIB von Binance in eine private Wallet. SHIB notiert trotzdem bei rund 0,0000062 Dollar und kämpft mit dem Widerstand bei 0,0000065 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 3,7 Milliarden Dollar, mehr als 93 Prozent unter dem Allzeithoch. Der CLARITY Act passierte am 14. Mai das Senate Banking Committee und könnte den Rahmen für Token wie SHIB verändern. Dieser Artikel analysiert die Shiba Inu News der letzten Tage und zeigt, was die Daten für den Kurs bedeuten. Gleichzeitig wird deutlich, wo sich Kapital positioniert, das nicht auf den langsamen Anstieg großer Token warten will. Die Shiba Inu News erzählen eine Geschichte von Akkumulation, die noch keinen Preis gefunden hat.

Shiba Inu News im Mai 2026: Wale akkumulieren, aber der Kurs bleibt unter Druck

Die Shiba Inu Börsenreserven fielen diese Woche auf 82,31 Billionen SHIB, den niedrigsten Stand des Jahres, wie U.Today berichtete. Insgesamt verließen 374 Milliarden Token die Handelsplätze in nur sieben Tagen, was eine der größten Angebotsverknappungen des Jahres 2026 darstellt. Der größte einzelne Transfer erfolgte am 10. Mai, als ein Wal 134 Milliarden Token von Binance in eine private Wallet bewegte und damit rund 845.000 Dollar vom offenen Markt entfernte. Sinkende Börsenbestände in Kombination mit steigender Walaktivität signalisieren, dass große Halter höhere Kurse erwarten. SHIB handelt bei rund 0,0000062 Dollar, nachdem der Token aus einer 58-tägigen Konsolidierungszone ausgebrochen war.

Die Shiba Inu News zeigen jedoch auch bremsende Signale im Derivatemarkt. Die Funding Rates drehten negativ, und die Short-Positionen stiegen an, was den Aufwärtsdruck verlangsamt. Laut Analytics Insight hält SHIB die wichtige Unterstützung am 100-Tage-EMA, solange der Kurs über 0,0000063 Dollar bleibt. Analysten sehen 0,0000066 und 0,0000068 Dollar als nächste Ziele, falls der Kaufdruck anhält. Ein Rückfall unter 0,0000064 Dollar würde die aktuelle Chartstruktur schwächen und den Aufwärtstrend in Frage stellen.

Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,7 Milliarden Dollar, und selbst ein Anstieg auf 0,000008 Dollar würde nur knapp 30 Prozent Rendite bringen. Das zirkulierende Angebot beträgt 589 Billionen SHIB, wobei über 410 Billionen Token seit dem Start verbrannt wurden. Das Team arbeitet an LEASH v2 mit einem festen Angebot und einem Burn-to-Claim-Mechanismus. Der CLARITY Act, der am 14. Mai das Senate Banking Committee mit 15 zu 9 Stimmen passierte, könnte den regulatorischen Rahmen für Meme Coins klären.

Die Shiba Inu News deuten auf eine Angebotsverknappung hin, die historisch Kursbewegungen vorausging, und genau dieser Widerspruch zwischen sinkender Verfügbarkeit und stagnierendem Kurs wirft die Frage auf, ob anderswo im Markt die Bewegung bereits begonnen hat.

Pepeto: Exchange-Plattform sammelt über 10 Millionen Dollar, während SHIB konsolidiert

Wenn Wale Milliarden von Token von den Börsen abziehen und der Kurs trotzdem kaum reagiert, zeigt das die Grenzen einer Marktkapitalisierung von 3,7 Milliarden Dollar. Die Daten liefern ein Akkumulationssignal, doch die schnellere Positionierung findet an anderer Stelle statt. Pepeto zieht Kapital von Wallets an, die sich bewegen, bevor der breite Markt aufmerksam wird.

Es ist keine Wette auf einen einzelnen Meme Coin, sondern auf eine vollständige Exchange-Plattform mit Schutzfunktionen in jedem Trade. Das Kapital fließt in eine Plattform, bei der PepetoSwap Trades ohne Gebühren abwickelt und eine Cross-Chain-Bridge Token zwischen Netzwerken ohne Kosten bewegt. SolidProof hat sämtliche Smart Contracts der Pepeto-Börse einem vollständigen Audit unterzogen, sodass Anleger auf einer geprüften Infrastruktur handeln, die Sicherheitsrisiken vor dem Livegang ausschließt.

Der Swap prüft Pools, bevor er Orders ausführt, und die Bridge verbindet Blockchains ohne Zusatzkosten. Statt Kapital über mehrere Plattformen zu verteilen, behalten Halter alles an einem Ort und behalten die volle Übersicht über ihre Positionen. Der Presale liegt bei 0,0000001871 Dollar, und über 10 Millionen Dollar sind bereits eingeflossen, bevor das Börsenlisting den Einstiegspreis endgültig ablöst.

Während der Markt sich bullisch dreht, steigt das Kapital hinter Pepeto weiter an, weil die Wallets dahinter Ergebnisse berechnen, bevor sie sich festlegen. Der Gründer des originalen Pepe Coins, der ohne Produkte 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreichte, leitet nun ein Projekt mit funktionierender Infrastruktur. Ein ehemaliger Binance-Experte begleitet die Entwicklung, und die 420 Billionen Token bei diesem Einstiegspreis setzen Pepeto auf dasselbe Ausgangsniveau wie der originale Pepe, diesmal mit einer gebauten Börse dahinter.

Die Kombination aus Pepe-Mitgründer, aktiven Exchange-Tools und einem sich nähernden Listing tritt in diesem Zyklus nur einmal auf. Die Wallets im Presale sehen im kommenden Listing das entscheidende Ereignis für die Kursentwicklung.

Fazit

Die Shiba Inu News zeigen Wale, die 374 Milliarden Token abziehen, während der Kurs kaum über 0,0000062 Dollar kommt, und das zeigt, wo im Jahr 2026 die Dynamik tatsächlich entsteht. Die Renditen, die ein Portfolio verändern, entstehen dort, wo über 10 Millionen Dollar einfließen, während große Marktkapitalisierungen kaum Bewegung zeigen. Frühe BTC-Halter, die 2020 Walbewegungen beobachteten, berichten alle, dass sie unsicher waren, und jeder Einzelne wünscht sich, mehr investiert zu haben. Dasselbe Signal zeigt sich jetzt hinter Pepeto. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie sich Wallets positioniert haben, solange der Zugang noch offen war. Der Einstieg vor dem Listing könnte den entscheidenden Unterschied in diesem Zyklus ausmachen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die aktuellen Shiba Inu News für den Kurs?

374 Milliarden SHIB verließen die Börsen in einer Woche, und die Reserven fielen auf den Jahrestiefstand von 82,31 Billionen Token. SHIB notiert bei rund 0,0000062 Dollar. Analysten sehen 0,0000066 bis 0,0000068 Dollar als nächste Ziele, wenn der Kaufdruck anhält und die Unterstützung am 100-Tage-EMA hält.

Warum zieht Pepeto im aktuellen Marktumfeld Kapital an?

Über 10 Millionen Dollar an Kapital unterstützen Pepeto vor einem sich nähernden Börsenlisting. Die offizielle Pepeto-Website ist der Zugang für Wallets, die sich frühzeitig positionieren. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start geprüft, und PepetoSwap bietet gebührenfreie Trades auf einer auditierten Plattform.