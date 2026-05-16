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Eine Wallet aus dem Ethereum-Presale von 2015 hat sich nach über einem Jahrzehnt zurückgemeldet und 400 ETH im Wert von rund 900.000 Dollar bewegt, davon 350 ETH direkt auf die Börse Bitstamp. Gleichzeitig eröffnete Charles Schwab am 13. Mai den direkten Spot-Handel für ETH und Bitcoin. ETH notiert am 14. Mai bei rund 2.258 Dollar, etwa 54 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.954 Dollar. Die Ethereum News dieser Woche drehen sich um die Frage, ob alte und neue Investoren gemeinsam den Boden für eine Erholung legen. Arkham Intelligence hat die Transaktion verifiziert und eine Rendite von über 7.500x berechnet. Standard Chartered sieht ETH langfristig bei 10.000 Dollar. Doch während Analysten über den Widerstand bei 2.400 Dollar debattieren, stellt sich die Frage, welcher Einstieg jetzt die Rendite liefert, die ETH seinen frühesten Investoren einst bot. Die Antwort könnte laut Ethereum News Analysten auf dem Presale-Markt liegen. Dieser Ethereum News Artikel analysiert die wichtigsten Meldungen und den Einstieg, den die Debatte übersieht.

Ethereum News: Schwab, Wale und eine Presale-Wallet aus der Anfangszeit

Charles Schwab begann am 13. Mai mit dem Rollout seines Spot-Krypto-Handels für ausgewählte US-Kunden und bietet erstmals den direkten Kauf von Bitcoin und Ethereum über bestehende Brokerage-Konten an, wie CoinDesk berichtete. Der Broker verwaltet rund 12 Billionen Dollar an Kundengeldern und konkurriert nun direkt mit Coinbase, Robinhood und Fidelity. CEO Rick Wurster hatte die Einführung für das erste Halbjahr 2026 angekündigt, und der Start am Dienstag folgte auf einen erfolgreichen internen Pilotversuch mit Mitarbeitern. Die Gebühr liegt bei 0,75 Prozent pro Transaktion über Paxos als Ausführungspartner, was unter Fidelitys einem Prozent liegt.

Parallel dazu meldete Arkham Intelligence am 14. Mai eine Transaktion einer Wallet aus dem Ethereum-Presale von 2015, die nach über zehn Jahren Inaktivität 400 ETH bewegte. Der ursprüngliche Kaufpreis lag bei etwa 120 Dollar, und die Rendite beträgt mehr als 7.500x. Von den 400 ETH gingen 350 direkt an Bitstamp, was auf eine teilweise oder vollständige Liquidierung hindeutet. Diese Ethereum News Meldung zeigt, wie frühe Einstiege in der Kryptowelt über ein Jahrzehnt später zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen können.

ETH handelt am 14. Mai bei rund 2.258 Dollar und liegt damit etwa 54 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.954 Dollar. Der CLARITY Act hat am selben Tag den Bankenausschuss des Senats mit 15 zu 9 Stimmen passiert, was auch für Ethereum einen positiven regulatorischen Impuls setzt.

QCP Capital beschreibt das aktuelle Umfeld als seitwärtsgerichtet mit komprimierter Volatilität, die auf den nächsten Makro-Impuls wartet. CoinCodex prognostiziert ETH bei 2.602 Dollar bis Jahresende, während Standard Chartered langfristig 10.000 Dollar für möglich hält. Die Ethereum News zeigen eine Marktphase, in der institutionelle Infrastruktur und On-Chain-Aktivität gleichzeitig zunehmen. Doch wer den Multiplikator sucht, den ETH seinen Presale-Investoren von 2015 geboten hat, schaut nicht auf den aktuellen ETH-Kurs, sondern auf den Einstieg, der vor einem bestätigten Listing noch offen steht.

Pepeto: Die Plattform, die ETH-Investoren vor dem Listing beobachten

Während Wale ETH auf Niveaus ansammeln, die seit dem letzten Zyklus nicht mehr gesehen wurden, und Schwab den Zugang für Millionen öffnet, zielt eine andere Gruppe von Investoren auf den Einstieg, der die Ergebnisse verändert. In der Ethereum News Welt ist die Presale-Phase vor einem bestätigten Listing der Punkt, an dem die Mathematik am stärksten arbeitet.

Pepeto ist eine Börse, die entwickelt wurde, um alltäglichen Inhabern Tools zu geben, die Kapital so schützen, wie es größere Konten tun, und die gesamte Plattform funktioniert bereits heute, was in der Ethereum News Szene selten ist. Was Pepeto in der Ethereum News Berichterstattung von den meisten Token unterscheidet, ist eindeutig: jedes Tool ist bereits in Betrieb, nicht auf einer Roadmap. Für Ethereum News Investoren besonders relevant: Die Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten, damit Inhaber ihre volle Position behalten, anstatt Wert durch Gebühren zu verlieren, und der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Händler Kapital einsetzt.

Während die meisten Token in der Ethereum News Szene Funktionen für einen zukünftigen Zeitpunkt versprechen, hat Pepeto seine funktionierende Infrastruktur zuerst ausgeliefert und baut weiter, während die Ethereum News Community wächst. Die Ethereum News Debatte konzentriert sich auf den Widerstand bei 2.400 Dollar, aber die größere Ethereum News Frage ist, welcher Einstieg jetzt die Rendite liefert, die ETH seinen frühesten Unterstützern einst gegeben hat.

Mehr als 10 Millionen Dollar sind bei einem Tokenpreis von 0,0000001871 Dollar in den Presale geflossen, und Marktbeobachter rechnen mit deutlichem Wachstumspotenzial, sobald das geplante Binance-Listing den freien Handel ermöglicht. Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin mit 420 Billionen Token aufgebaut, der Milliarden an Marktkapitalisierung ohne ein einziges Produkt erreichte, und Pepeto trägt dasselbe Angebot, gestützt durch eine funktionierende Börse, die Pepe nie hatte.

SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale begann, sodass die Sicherheitsstandards institutionellen Anforderungen entsprechen. Genau deshalb taucht Pepeto neben ETH und BTC als der Einstieg auf, der liefern könnte, was große Marktkapitalisierungen nicht mehr bieten können.

Fazit: Die Ethereum News und der Einstieg dahinter

Während die Ethereum News sich um den Schwab-Start und den Widerstand bei 2.400 Dollar drehen, hat sich eine kleinere Gruppe bereits in den Einstieg bewegt, den die Debatte übersieht. Pepeto betreibt eine funktionierende Börse mit Cross-Chain-Bridge, und die offizielle Pepeto-Website zeigt mehr als 10 Millionen Dollar an Zuflüssen, während ETH-Wale auf einen Ausbruch warten. Jeder Ethereum News Zyklus produziert ein Ergebnis: Die Wallets, die während der Unsicherheit eingestiegen sind, haben die Renditen eingesammelt. Pepeto, das in der Ethereum News Berichterstattung immer häufiger auftaucht, wurde vom Pepe-Mitgründer gebaut mit einem bevorstehenden Binance-Listing, ist der Weg, wie dieser Wohlstand erneut aufgebaut wird. Wer den Presale verstreichen lässt, könnte die wertvollste Gelegenheit dieser Marktphase verpassen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Ethereum News diese Woche?

Charles Schwab startete am 13. Mai den direkten ETH-Handel für Millionen Kunden, eine Wallet aus dem ETH-Presale von 2015 bewegte 400 ETH nach zehn Jahren Inaktivität, und der CLARITY Act passierte den Bankenausschuss des Senats mit 15 zu 9 Stimmen.

Warum erscheint Pepeto in der Ethereum News Berichterstattung?

Pepeto betreibt eine funktionierende Börse mit Risiko-Scanner und Cross-Chain-Bridge, gebaut vom Pepe-Mitgründer, und hat mehr als 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Presale, den Analysten aufmerksam verfolgen, weil das bevorstehende Binance-Listing den Handel zum ersten Mal eröffnet.