Die Circle-Aktie ist gestern um rund -8% gefallen und geriet damit nach der starken Rallye der vergangenen Wochen deutlicher unter Druck. Nach mehreren dynamischen Aufwärtsbewegungen setzen aktuell verstärkt Gewinnmitnahmen ein, wodurch sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt hat. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Circle-Aktie Der Circle-Kurs zeigte zum Wochenschluss Schwäche und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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