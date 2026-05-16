Patentschutz bis 2040: NurExone stärkt seine Exosomen-Produktionstechnologie

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NurExone Biologic hat ein neues Patent in Australien erhalten. Das biopharmazeutische Unternehmen entwickelt exosomenbasierte Therapien zur Regeneration des zentralen Nervensystems. Das nun erteilte Schutzrecht deckt die Herstellung extrazellulärer Vesikel aus Stammzellen ab und wurde von der australischen Patentbehörde IP Australia vergeben.

Das Patent mit der Nummer 2020303456 wurde am 23. April 2026 erteilt. Inhaber ist die Technion Research and Development Foundation Limited. Die zugrunde liegende Technologie wurde exklusiv an NurExone lizenziert. Der Patentschutz soll - vorbehaltlich der Zahlung der laufenden Gebühren - bis zum 10. Juni 2040 bestehen bleiben.

Für das Unternehmen steht die industrielle Reproduzierbarkeit der Exosomen-Produktion im Mittelpunkt der weiteren Entwicklung. Die neue Patenterteilung unterstützt die Strategie, zentrale Technologien zur skalierbaren und standardisierten Herstellung hochwertiger Exosomen langfristig abzusichern. Parallel dazu arbeitet NurExone am Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Dazu zählt auch die kürzlich bekannt gegebene Absichtserklärung mit dem US-Unternehmen BioXtek.

Mit dem Patent stärkt das Unternehmen zugleich die technologische Basis für eine zuverlässige und skalierbare Exosomenproduktion. Gerade im Bereich regenerativer Therapien gilt die gleichbleibende Qualität biologischer Produkte als entscheidender Faktor für die spätere klinische und kommerzielle Entwicklung.

Internationaler Ausbau der Patentfamilie rückt in den Fokus

Mit der aktuellen Erteilung erweitert NurExone seine internationale Patentfamilie im Bereich der Exosomen-Produktion. Bereits zuvor hatte das Unternehmen entsprechende Schutzrechte in Israel und den Vereinigten Staaten erhalten. Weitere Anmeldungen in anderen Ländern befinden sich derzeit in Prüfung.

Damit verfolgt NurExone den Aufbau eines breit angelegten Schutzschilds für seine Technologien. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf wichtige Produktions-, Regulierungs- und Absatzmärkte. Der Fokus liegt auf der langfristigen Absicherung der eigenen Bioproduktionstechnologie für therapeutische Anwendungen.

Neben dem Ausbau des Patentportfolios rückt auch die wissenschaftliche Entwicklung der Exosomenplattform weiter in den Vordergrund. Im Mittelpunkt steht dabei ExoPTEN, eine von NurExone entwickelte Plattform zur Regeneration geschädigter Nervenstrukturen.

Neue präklinische Daten zur Regeneration des Sehnervs

Neue Forschungsergebnisse zur Anwendung von ExoPTEN bei Verletzungen des Sehnervs sollen im Rahmen einer wissenschaftlichen Präsentation vorgestellt werden. Die Arbeiten stammen von Dr. Ifat Sher und Prof. Ygal Rotenstreich vom Goldschleger Eye Institute am Sheba Medical Center.

Die Präsentation erfolgt auf der ISCEV@Denver, einem Treffen der Western Hemisphere Division of the International Society for Clinical Electrophysiology of Vision im Vorfeld des ARVO Annual Meeting. Vorgestellt wird die Studie unter dem Titel "ERG as a Functional Biomarker for Monitoring Optic Nerve Regeneration in a Rat Model of Optic Nerve Crush". Der Vortrag ist für den 2. Mai 2026 im Colorado Convention Center in Denver angesetzt.

Die zugrunde liegende Forschung entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen NurExone und dem Sheba Medical Center. Im Fokus steht die präklinische Bewertung von Therapien zur Regeneration des Sehnervs.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-erhaelt-australisches-patent-fuer-die-herstellung-von-aus-stammzellen-gewonnenen-exosomen/5123751/

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