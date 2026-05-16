Die Zahlen des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk wurden mit einer gewissen Anspannung erwartet. Die Kursentwicklung der Rüstungsaktie ließ in den letzten Wochen zu wünschen übrig. Die Aktie bewegte sich mehr oder weniger seitwärts und ließ Bewegungsdynamik vermissen. Neuen Schwung sollten die Q1-Daten bringen. Als diese am 06. Mai veröffentlicht wurden, setzte sich die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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