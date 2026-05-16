Das Team des HEBELTRADER sucht börsentäglich nach den stärksten Trading-Chancen am Markt. Zuletzt gelangen mit Intel und AMD wahre Volltreffer. Die Gesamtperformance seit Jahresbeginn ist beeindruckend.Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Big Tech - der Technologiesektor liefert Anlegern derzeit wieder jede Menge Bewegung. Kaum eine Woche vergeht ohne starke Quartalszahlen, neue KI-Fantasie oder überraschende Kursausbrüche. Gerade im Umfeld von Wachstumswerten entstehen dadurch immer wieder dynamische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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