Die LPKF-Laser-Aktie ist in dieser Woche um rund -26% eingebrochen und geriet damit massiv unter Druck. Nach einer zuvor sehr starken Phase verschlechterte sich das Chartbild deutlich, während wichtige Unterstützungszonen zunehmend in den Fokus rücken. Besonders die hohe Dynamik des Abverkaufs sorgt aktuell für neue Unsicherheit im Trendverlauf. Nun richtet sich der Fokus auf die Frage, ob eine technische Gegenbewegung gelingt oder sich die laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de