Früher mussten persönliche Informationen mühsam zusammengesucht werden, heute reichen oft wenige Prompts. Sprachmodelle wie ChatGPT, Grok oder Gemini entwickeln sich damit zu einer Herausforderung für die Privatsphäre. Dass generative KI'Systeme umfangreiche Datenschutzrisiken und Herausforderungen im Hinblick auf die Privatsphäre mit sich bringen können, ist wohl allgemein bekannt. Denn auch wenn ChatGPT, Gemini und Claude bei bestimmten Anfragen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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