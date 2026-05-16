© Foto: Dall-EAnleger flüchten wegen Marktturbulenzen wieder verstärkt in Dividenden-Aktien. Diese Titel stehen ganz oben auf den Kaufzetteln der Wall Street.Die Nervosität an den Aktienmärkten treibt Anleger zunehmend in vermeintlich sichere Häfen. Während geopolitische Spannungen, volatile Ölpreise und die Sorge vor massiven Umwälzungen durch Künstliche Intelligenz die Märkte erschüttern, rücken Dividenden-Aktien im Jahr 2026 wieder verstärkt in den Fokus vieler Investoren. Nach Daten von Morningstar flossen allein im ersten Quartal rund 22 Milliarden US-Dollar in Dividenden-ETFs - so viel wie zuletzt im zweiten Quartal 2022. Defensive Strategien gewinnen wieder an Bedeutung "In risikoscheuen …Den vollständigen Artikel lesen
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