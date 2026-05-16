* Ein Blick auf frühere Korrekturen
Liebe Leser,
nach einem steilen Aufwärtstrend begann Ende Januar dieses Jahres bei Gold, Silber und Edelmetallaktien eine Korrektur. Unsere Prognosemodelle und langfristig orientierten Indikatoren lassen keinen Zweifel daran, dass es sich nur um eine Korrektur im Aufwärtstrend handelt und nicht um den Beginn einer Baisse.
Dafür sprechen ohne Wenn und Aber auch die fundamentalen Treiber dieser Goldhausse, die in Form einer laxen Geldpolitik und einer nahezu weltweit betriebenen Staatsschuldenorgie ungebremst fortbestehen. Außerdem haben zahlreiche Zentralbanken auf den Einsatz des US-Dollar-basierten Weltwährungssystems als Waffe gegen Russland mit Goldkäufen reagiert, um die Sicherheit ihrer Währungsreserven zu gewährleisten. Die langfristige Bedeutung dieser strategischen Entscheidung für den Goldpreis kann man kaum überschätzen.