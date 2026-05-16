Samsung, SK Hynix und TSMC profitieren massiv vom Boom der künstlichen Intelligenz. Die Kurse schießen nach oben. Milliarden fließen in den Markt. Doch erste Warnsignale werden lauter. Asiatische Technologiewerte profitieren massiv vom Boom rund um künstliche Intelligenz. Besonders gefragt sind Chiphersteller wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Samsung Electronics und SK Hynix. Sie zählen inzwischen zu den wertvollsten Unternehmen Asiens und stehen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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