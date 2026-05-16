Royalty-Power: Gold Royalty: Rekordzahlen zeigen die Kraft des Cashflow-Modells!

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Gold, Silber, Kupfer und ein Portfolio mit wachsendem Cashflow: Nach dem Q1-Rekordquartal geht es mit steigenden GEOs, hoher Finanzflexibilität und mehreren Projektachsenweiter vorwärts.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold Royalty Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold Royalty Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 15. Mai 2026, 10:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt einer der spannendsten Rohstoffe dieser Marktphase. Hohe Staatsverschuldung, geopolitische Unsicherheit, Währungsfragen und veränderte Zinserwartungen haben den Blick vieler Investoren wieder auf reale Werte gelenkt. Doch gerade in solchen Phasen stellt sich nicht nur die Frage, ob Gold stark bleibt. Mindestens genauso wichtig ist: Welches Geschäftsmodell kann von einem robusten Edelmetallumfeld profitieren, ohne selbst eine Mine bauen, finanzieren und betreiben zu müssen?

Genau hier kommt Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) ins Spiel. Das Unternehmen ist kein klassischer Minenbetreiber, sondern eine Gold-fokussierte Royalty- und Streaming-Gesellschaft. Vereinfacht gesagt: Gold Royalty hält Rechte an künftigen Umsätzen, Metalllieferungen oder projektbezogenen Zahlungen aus Minen und Projekten, die von anderen Unternehmen betrieben werden. Dadurch entsteht ein anderes Chancen-Risiko-Profil als bei einem einzelnen Minenbetreiber: weniger direkte operative Verantwortung, aber weiterhin klare Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, Betreiberleistung, Projektentwicklung und Kapitalmärkten.

Goldmarkt: Die ETF-Daten liefern den Rückenwind!

Passend zu den herausragenden Unternehmensaussichten meldete der World Gold Council für April 2026 wieder positive weltweite Zuflüsse in physisch besicherte Gold-ETFs. Die Bestände stiegen um 45 Tonnen auf 4.137 Tonnen. Das verwaltete Vermögen lag bei 615 Mrd. USD. Damit befanden sich die Gold-ETF-Bestände auf dem dritthöchsten jemals gemessenen Monatsendstand und nur knapp unter dem Rekordniveau von 4.176 Tonnen, das Ende Februar 2026 erreicht wurde.

Globale Gold-ETF-Zuflüsse nach Region und durchschnittlichem Goldpreis:

Quelle: World Gold Council ; Eigene Darstellung

Diese Zahlen zeigen: Gold wird nicht nur kurzfristig von Schlagzeilen bewegt, sondern bleibt für institutionelle Anleger, Zentralbanken und Vermögensverwalter ein strategischer Baustein. Für Royalty- und Streaming-Unternehmen ist ein solches Umfeld besonders interessant, weil höhere oder nachhaltig starke Metallpreise die wirtschaftliche Attraktivität der zugrunde liegenden Projekte verbessern und die Berechnung von Goldäquivalent-Unzen beeinflussen können.

Q1-2026: Rekordquartal statt nur Markt-Rückenwind!

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) hat im ersten Quartal 2026 Zahlen vorgelegt, die den Wachstumskurs deutlich sichtbar machen. Für die drei Monate bis zum 31. März 2026 meldete das Unternehmen einen Rekordumsatz von 7,178 Mio. USD nach 3,138 Mio. USD im Vorjahresquartal. Die von Gold Royalty verwendete "Non-IFRS'-Kennzahl "Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest' stieg von 3,577 Mio. USD in Q1-2025 auf 9,362 Mio. USD in Q1-2026 - ein Plus von rund 162%.

Auch das bereinigte EBITDA legte stark zu: Gold Royalty (WKN: A2QPLC) meldete 6,999 Mio. USD nach 1,673 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Das entspricht nach Unternehmensangaben einem Anstieg von rund 318%. Gleichzeitig erhöhten sich die Goldäquivalent-Unzen von 1.249 GEOsauf 1.920 GEOs. Besonders wichtig für die weitere Strategie: Zum Quartalsende verfügte Gold Royalty über mehr als 13,6 Mio. USD Cash, hatte keine Schulden und konnte zusätzlich auf eine vollständig ungezogene Kreditfazilität von 150 Mio. USD zurückgreifen, inklusive einer Akkordeon-Option von 25 Mio. USD.

Das ist für ein Royalty-Unternehmen entscheidend. Denn Wachstum entsteht nicht nur aus bestehenden Ansprüchen, sondern auch aus neuen Royalty- und Streaming-Transaktionen. Eine schuldenfreie Bilanz und verfügbare Liquidität erhöhen die Flexibilität, wenn sich im Rohstoffsektor neue Chancen öffnen.

Bestätigte Jahresprognose - mit Sensitivität gegenüber Gold und Kupfer!

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) hält an seiner 2026er Prognose von 7.500 bis 9.300 GEOs fest. Nach Unternehmensangaben lagen die Q1-Ergebnisse auf Jahresbasis bereits oberhalb des unteren Endes dieser Spanne, wobei das Unternehmen weiterhin erwartet, dass die Produktion stärker auf die zweite Jahreshälfte ausgerichtet sein wird. Die Prognose basiert unter anderem auf einem angenommenen Goldpreis von 5.150,- USD je Unze und einem angenommenen Kupferpreis von 5,75 USD je Pfund.

Wichtig ist zu beachten: Goldäquivalent-Unzen werden durch Rohstoffpreise beeinflusst. Deshalb können Veränderungen beim Gold- und Kupferpreis die ausgewiesenen GEOs verändern.

Sensitivitätsgrafik zur 2026er GEO-Prognose gegenüber Gold- und Kupferpreisannahmen. Quelle: Eigene Darstellung auf Basis Gold Royalty Corp.

Gold Royalty verweist hierzu auf Sensitivitäten in seiner Guidance. Das ist keine Garantie, sondern eine rechnerische Einordnung, wie sich unterschiedliche Metallpreisannahmen auf die mögliche GEO-Spanne auswirken können.

Mehrere Rohstoffachsen, mehrere Betreiber, mehrere Katalysatoren!

Besonders interessant ist, dass Gold Royalty (WKN: A2QPLC) nicht von einem einzigen Projekt lebt. Das Portfolio verbindet produzierende Minen, Entwicklungsprojekte und Explorations- beziehungsweise Erweiterungspotenzial. Genau diese Streuung ist bei einem Royalty-Modell zentral: Einzelne Projektfortschritte können neue Impulse liefern, während die Gesellschaft selbst nicht die operative Minenverantwortung trägt.

• "Borborema' in Brasilien: Gold Royalty hält eine 2,75%-"NSR'-Royalty. Aura Minerals meldete für Q1-2026 eine Produktion von 17.101 Goldäquivalent-Unzen, 9% mehr als im Vorquartal.

• "Canadian Malartic'/"Odyssey' in Kanada: Hieran hält Gold Royalty eine 3,0%-"NSR'-Royalty mit anteiliger Projektabdeckung. Agnico Eagle berichtete, dass die Produktion über die Rampe von "East Gouldie' im März 2026 rund drei Monate früher als geplant begann, und der Start der schachtgestützten Produktion aus "East Gouldie' ist weiterhin für Q2-2027 vorgesehen.

• "Côté' in Kanada: Gold Royalty hält eine 0,75%-"NSR'-Royalty mit anteiliger Projektabdeckung. IAMGOLD meldete für 2025 eine Produktion von 399.800 Unzen Gold auf 100%-Basis und eine 2026er Guidance für "Côté' von 390.000 bis 440.000 Unzen.

• "Tonopah West' in Nevada: Gold Royalty hält eine 3,0%-"NSR'-Royalty. Blackrock Silver veröffentlichte eine aktualisierte "PEA' mit einem Nachsteuer-NPV(5%) von 437 Mio. USD und einer Nachsteuer-"IRR' von 28% über 11,2 Jahre. Wichtig: Eine PEA ist vorläufig, und Mineralressourcen sind keine Mineralreserven.

• "Vareš' in Bosnien-Herzegowina: Gold Royalty ist über einen 100%-Kupferstream mit laufenden Zahlungen in Höhe von 30% des Spot-Kupferpreises beteiligt. DPM Metals meldete für das erste Quartal 2026 rund 29.000 GEOs Produktion. Die verkauften zahlbaren Metalle lagen wegen Lieferzeitpunkten bei rund 14.000 GEOs.

• "Whistler' in Alaska: Über eine 1,0%-"NSR'-Royalty und das Recht auf Erwerb einer zusätzlichen 0,75%-"NSR'-Royalty ist Gold Royalty auch am "Whistler'-Gold-Kupfer-Projekt von U.S. GoldMining beteiligt. Die im März 2026 veröffentlichte "PEA' nannte bei Basisannahmen einen Nachsteuer-NPV(5%) von 2,04 Mrd. USD und eine "IRR' von 33,0%. Auch hier gilt: "PEA'-Angaben sind vorläufig und unterliegen erheblichen Annahmen und Risiken.

Royalty Generator: aus Grundstücken werden zusätzliche Chancen!

Ein weiterer Baustein ist das Royalty-Generator-Modell. Seit der Übernahme von Ely Gold Royalties im Jahr 2021 hat Gold Royalty (WKN: A2QPLC) nach eigenen Angaben 56 Royaltiesüber dieses Modell generiert. Zudem bestehen aktuell 38 Grundstücksvereinbarungen und sechs gepachtete Grundstücke, aus denen Erlöse entstehen können. Für Anleger ist dieser Punkt wichtig, weil er zeigt: Gold Royalty setzt nicht nur auf große Einzeltransaktionen, sondern auch auf ein systematisches Modell zur Entwicklung neuer Royalty-Interessen aus bestehenden Grundstückspositionen.

Gerade in einem Marktumfeld, in dem hochwertige Projekte rar sind und Minenbetreiber Kapital brauchen, kann dieses Modell wertvoll sein. Es verbindet Rohstoffexponierung mit vergleichsweise niedriger eigener Kapitalintensität. Das eliminiert die Risiken des Sektors nicht, schafft aber eine andere Ausgangslage als der direkte Betrieb einer Mine.

Management-Weichen gestellt!

Auch personell stellte Gold Royalty (WKN: A2QPLC) im Zuge der Q1-Meldung wichtige Weichen. John Griffith, bisher Chief Development Officer, wurde zum Präsidenten des Unternehmens ernannt. Zudem soll Jackie Przybylowski ab dem 1. Juli 2026 zusätzlich den Bereich Nachhaltigkeit übernehmen und als Vice President, Capital Markets and Sustainability fungieren. Für eine wachsende Royalty- und Streaming-Gesellschaft ist diese Kombination aus Kapitalmarktkompetenz, Projektbeurteilung und Nachhaltigkeitsfokus ein relevanter Baustein für die nächste Entwicklungsphase.

Fazit: Gold Royalty liefert Zahlen, die zur Goldphase passen!

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) steht sichtbar stärker da: Rekordumsatz, stark gestiegenes bereinigtes EBITDA, positive operative Kennzahlen, keine Schulden und eine ungezogene Kreditfazilität bilden ein solides Fundament für weiteres Wachstum. Dazu kommt ein Portfolio, das nicht nur Gold, sondern auch Silber und Kupfer berührt und damit mehrere Rohstofftrends miteinander verbindet.

Aber dennoch bleibt der Investmentcharakter spekulativ. Auch ein Royalty- und Streaming-Modell ist abhängig von Metallpreisen, Betreiberleistung, Projektentwicklung, Genehmigungen, technischen Risiken und Kapitalmarktbedingungen. Gleichzeitig wirkt Gold Royalty (WKN: A2QPLC) in der aktuellen Marktphase gut positioniert: bestätigte 2026er Guidance, wachsende GEO-Basis, schuldenfreie Bilanz, Liquiditätsreserve und ein Portfolio mit mehreren möglichen Nachrichten- und Wachstumstreibern.

Für Anleger, die den Goldsektor nicht über einen einzelnen Minenbetreiber, sondern über ein breiteres Royalty- und Streaming-Modell betrachten, bleibt Gold Royalty (WKN: A2QPLC) damit eine der spannendsten Gesellschaften im nordamerikanischen Edelmetallumfeld - mit deutlichem Wachstumsmomentum, aber auch mit den für Rohstoffwerte typischen Risiken.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Arbeitsgrundlage

• Gold Royalty Corp., Pressemitteilung vom 6. Mai 2026: "Gold Royalty Reports Record Revenue and Cash Flow in the First Quarter 2026" Q1-2026-Zahlen, Portfolio-Updates, Guidance, Management-Ernennungen und Risikohinweise.

• Gold Royalty Corp., Pressemitteilung vom 18. März 2026: Jahresergebnisse 2025, Ausblick 2026 und Sensitivität der GEO-Guidance gegenüber Gold- und Kupferpreisannahmen.

• World Gold Council: "Gold ETF Flows: April 2026" globale ETF-Bestände, Zuflüsse und verwaltetes Vermögen.

• Grafiken/Bilder: Goldsilver.com; World Gold Council/Bloomberg/Company Filings/ICE Benchmark Administration; Gold Royalty Corp.; soweit verwendet aus dem Ausgangsdokument übernommen. Rechte zur Portalveröffentlichung sind vor Veröffentlichung final zu prüfen.

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