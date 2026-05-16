GOLD: Bärisches Übergewicht bleibt! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 21/2026

Der Goldpreis steht kurzfristig unter Abwertungsdruck: Nach einem Wochenschlusskurs von 4.545,6 US-Dollar zeigt unsere aktuelle Gold Prognose für die KW 21/2026 ein leicht bärisches Übergewicht. Da wichtige charttechnische Durchschnittslinien (SMA20 und SMA50) nach unten durchbrochen wurden, überwiegen im kurzfristigen Zeitfenster die Abwärtsrisiken, solange keine dynamische Gegenbewegung einsetzt. Wer Gold aktuell handeln möchte, sollte die Schlüsselmarken im Daily- und 4h-Chart jetzt engmaschig beobachten.

?? Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Aktueller Status: Gold geht nach anhaltender Schwäche mit 4.545,6 USD und einem erneuten Wochenverlust aus dem Handel.

Markttendenz (KW 21/2026): Die erwartete Tendenz ist seitwärts bis abwärts gerichtet. Das mathematische Setup beziffert die Bear-Wahrscheinlichkeit auf 55 % (vs. 45 - Bull-Szenario).

Kritische Widerstände: Erholungen stoßen bei 4.569,5 USD sowie an den gleitenden Durchschnitten SMA20 ( 4.662,5 USD ) und SMA50 ( 4.714,5 USD ) auf harten Widerstand.

Zentrale Unterstützungen: Rutscht Gold unter die Marke von 4.545,6 USD, rücken Ziele bei 4.487,9 USD und die starke Auffanglinie der SMA200 bei 4.367,7 USD in den Fokus.

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