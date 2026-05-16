© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIEine Studie zu 29.078 US-Aktien und ihrer Buy-and-Hold-Gesamtrendite zwischen 1925 und 2023 zeigt, dass die Aktie von International Business Machines (IBM) auf Platz sechs landet. Die Details. Hätte man am 31. Dezember 1925 1 US-Dollar in Aktien des US-Technologieunternehmens IBM investiert, die Anteile bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent wieder angelegt, so wäre das Investment am Ende theoretisch auf einen Wert von 175.437 US-Dollar gekommen. Dies entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 17.543.644,18 Prozent. Zum Vergleich: Damit schneidet IBM besser ab als der Anlegerliebling Coca-Cola. Denn die Coca-Cola-Aktie …Den vollständigen Artikel lesen
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