Hot Stocks: KW 20 / 2026 - Warum Energiewerte gerade "heiß" sind!

Der Energiesektor ist im bisherigen Jahr 2026 einer der Outperformer am Markt.

Geopolitische Risikoprämie: Spannungen im Nahen Osten und Produktionsunterbrechungen (z. B. Straßensperrung von Hormus) führen zu massiven Lagerabbauten.

Ölpreis-Stabilität: Brent-Öl notiert stabil über 100 USD, was die Cashflows der Produzenten sprudeln lässt.

Sektor-Rotation: Investoren schichten aus hochbewerteten Tech-Werten in substanzstarke, dividendenstarke "Value"-Titel um.

Effizienz: Unternehmen wie Exxon und Marathon haben ihre Kostenstrukturen so optimiert, dass sie selbst bei moderaten Preisen hochprofitabel sind.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon profitiert von seiner massiven Diversifizierung (Upstream, Midstream, Downstream). Die jüngsten Quartalszahlen waren robust, gestützt durch 43 Jahre kontinuierliche Dividendensteigerungen. Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, zeigte im März aber einen Rücksetzer. Aktuell versuchen die Bullen gerade den Ausbruch aus der Seitwärtsrange der letzten Wochen.

Halliburton (HAL)

Als Dienstleister profitiert HAL direkt von der steigenden Bohraktivität. Barclays hat die Aktie jüngst auf "Overweight" hochgestuft, da die Nachfrage nach digitaler Automatisierung im Ölfeld steigt. Die Aktie läuft bilderbuchartig über der 50-Tagelinie nach oben und notiert aktuell nahe dem 52-Wochenhoch.

HF Sinclair (DINO)

DINO hat die Erwartungen im Q1 2026 weit übertroffen (127 Mio. USD Gewinn vs. Vorjahresverlust). Besonders das Marketing-Geschäft (Sinclair-Zukauf) stabilisiert die Margen. Nach einem starken Anstieg könnte der Rücksetzer zur 20-Tagelinie neue Chancen bieten.

Marathon Petroleum (MPC)

MPC ist der Momentum-Liebling. Ein EPS-Beat von 110 % über den Erwartungen und ein massiv ausgeweitetes Aktienrückkaufprogramm treiben den Kurs. Goldman Sachs hat das Kursziel jüngst auf 291 USD angehoben. Die Aktie befindet sich übergeordnet in einem stark bullischen Trend und konsolidiert gerade auf hohem Niveau, was oft eine Fortsetzung der Bewegung ankündigt.

Tagescharts vom 15.05.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 16.05.2026

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