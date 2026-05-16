Quantencomputer galten lange als ferne Zukunftsmusik. Doch jetzt wird es plötzlich ernst. Neue Forschungsansätze könnten moderne Verschlüsselungssysteme deutlich früher knacken als bislang erwartet. Für die Tech-Welt wäre das ein Schock - für Anleger womöglich der Startschuss zum nächsten Milliarden-Boom.Die nächste technologische Revolution läuft bereits auf Hochtouren. Unternehmen weltweit investieren Milliarden in Quantencomputing, Hochleistungsrechner und neue KI-Infrastruktur. Der Grund ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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