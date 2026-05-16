Elon Musk macht ernst: SpaceX könnte schon Mitte Juni an die Börse gehen - mit einer Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar. Der geplante Börsengang dürfte alle bisherigen IPO-Rekorde sprengen. Mit einer angestrebten Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar könnte der geplante Börsengang von SpaceX Finanzgeschichte schreiben. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, will Elon Musks Raumfahrt- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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