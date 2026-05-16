© Foto: adobe.stock.comAm Freitag gerieten Gold und andere Edelmetalle stark unter Druck. War dieser Abverkauf nur der Vorbote einer gewaltigen Korrektur? Der Montag könnte richtungsweisenden Charakter haben. Aktuelle Goldpreisentwicklung mahnt zur Vorsicht - Gold unter Druck Der massive Preisrückgang vom Freitag bringt Gold in die Bredouille. Doch Gold wies diese Schwäche nicht allein auf. Silber und Kupfer verzeichneten ebenfalls knackige Abgaben. Selbst im Agrarbereich tobte der Abverkauf - Mais, Weizen etc. mussten Federn lassen. Nicht viel besser sah es an den Aktienmärkten aus. Dax, Dow Jones Ind. etc. notierten tiefrot. Ein ganz anderes Bild bot sich hingegen am Ölmarkt - Brent Öl und WTI Öl legten zu. …Den vollständigen Artikel lesen
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