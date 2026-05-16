GUANGZHOU, China, May 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Schiedsgerichtskommission von Guangzhou (Guangzhou Arbitration Commission, GZAC) hat kürzlich die weltweite Bewerbungsphase für ihr Schiedsrichtergremium eröffnet. Gesucht werden Fachleute mit Erfahrung in der grenzüberschreitenden alternativen Streitbeilegung (Alternative Dispute Resolution, ADR), darunter in Bereichen wie Recht, internationalem Handel und Wirtschaft.

Das Bewerbungsverfahren wird vollständig online über die offizielle Bewerbungsplattform unter https://zcyselect.gziac.cn abgewickelt. Bewerbungen können bis zum 15. Juni 2026 eingereicht werden. Vorrang erhalten Fachleute mit umfassender Erfahrung in Rechts- und Handelsangelegenheiten, im See- und Schifffahrtsrecht, in Wissenschaft und Technologie sowie in der alternativen Streitbeilegung (ADR). Besonders gefragt sind Kandidaten mit Berufszulassungen in mehreren Rechtsordnungen, anerkannter fachlicher Reputation, umfangreicher Erfahrung in grenzüberschreitenden Schiedsverfahren sowie Kenntnissen in mindestens einer der folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch oder Italienisch. Gemäß den Vorschriften zur Einrichtung des internationalen Schiedsgerichtszentrums von Guangzhou (Regulations on the Construction of Guangzhou International Commercial Arbitration Center), die im Mai 2026 in Kraft getreten sind, wird die GZAC zudem ein international wettbewerbsfähiges Vergütungssystem für Richter am Schiedsgericht einführen. Dieses sieht für internationale Schiedsrichter eine marktorientierte Vergütung vor, die ihrer fachlichen Expertise und ihren Leistungen entspricht.

Laut der Studie zum internationalen Schiedsgerichtswesen 2025 (International Arbitration Survey 2025) zählt Guangzhou zu den weltweit bevorzugten Standorten für Schiedsverfahren, während die Schiedsgerichtsordnung der GZAC als eine der international am häufigsten angewandten Schiedsgerichtsordnungen anerkannt wurde. Bis heute hat die GZAC Fälle mit Parteien aus 67 Ländern und Rechtsordnungen bearbeitet, darunter Streitigkeiten aus den Bereichen internationales Handelsrecht, grenzüberschreitende Investitionen, geistiges Eigentum sowie See- und Handelsrecht. Die von der GZAC erlassenen Schiedssprüche wurden von Gerichten in zahlreichen Rechtsordnungen anerkannt und vollstreckt, darunter in den Vereinigten Staaten und in Malaysia.

Das Entscheidungsgremium der GZAC setzt sich aus Mitgliedern aus sechs Rechtsordnungen zusammen und vereint renommierte Juristen und Experten aus repräsentativen Zivilrechts- und Common-Law-Ländern, den Partnerländern der "Belt and Road"-Initiative, den BRICS-Mitgliedstaaten, der Sonderverwaltungszone Hongkong sowie dem chinesischen Festland. Das Exekutivgremium wird von Professor Mark Feldman, einem Experten aus den USA, geleitet. Dies ist das erste Mal, dass ein Ausländer an die Spitze eines Exekutivgremiums einer chinesischen Schiedsgerichtsinstitution berufen wurde.

Die GZAC führt Schiedsverfahren vollständig online durch. Ihre empfohlenen Standards für Online-Schiedsverfahren - eine weltweite Innovation - wurden bereits von 102 ausländischen Schiedsgerichten und Organisationen übernommen. Darüber hinaus hat die Kommission die APEC-Plattform zur Online-Streitbeilegung (APEC ODR Platform) eingerichtet und im Vereinigten Königreich das London Hearing Centre im International Dispute Resolution Centre (IDRC) eröffnet. Diese Initiative gilt als wegweisend für ein neues Schiedsmodell: Im ersten Fall wurde das Verfahren bereits vollständig online durchgeführt - mit Guangzhou als offiziellem Schiedsort und London als Ort der Anhörung.

Im Jahr 2025 verzeichnete die GZAC eine Rekordzahl von 27.000 eingereichten Fällen mit einem Gesamtstreitwert von 92,1 Milliarden RMB. Besonders hervorzuheben ist, dass die internationale Fallliste der GZAC 877 Fälle mit Auslandsbezug umfasste, mit einem Gesamtstreitwert von 12,3 Milliarden RMB. In 610 dieser Verfahren wurden ausländische Schiedsrichter eingesetzt. Damit festigt die GZAC ihre Position als einer der führenden Schiedsgerichtsstandorte in China für internationale Streitigkeiten, insbesondere gemessen am Volumen grenzüberschreitender Fälle.

Quelle: Guangzhou Arbitration Commission

Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558