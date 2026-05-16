Nach der Einführung von ChatGPT Health soll der Chatbot jetzt auch Fragen zur Finanzplanung beantworten können. Aktuell steht das neue Tool aber nur für eine begrenzte Nutzungsgruppe bereit. OpenAI baut den spezialisierten Funktionsumfang von ChatGPT weiter aus. Wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag mitteilt, haben Abonnent:innen des Pro-Tarifs jetzt Zugriff auf neue Tools für die persönliche Finanzverwaltung. Sie können ihre Bankkonten verknüpfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n