© Foto: wO-GeminiDie DNB, die größte Bank Norwegens, kann mit konstant über 6 Prozent Rendite und einer felsenfesten Bilanz ein stabiler Hafen für Dividendenjäger sein.Im Dividenden-Radar begeben wir uns in dieser Woche zurück über den Atlantik und in europäische Gefilde. Wir blicken auf die DNB Bank, den unangefochtenen Marktführer Norwegens, der sich durch eine Kapitalstärke und eine Dividendenrendite auszeichnet, von der viele europäische Konkurrenten nur träumen können. Nachdem wir uns in der vergangenen Woche mit CubeSmart einem der stabilsten Player auf dem US-Immobilienmarkt gewidmet haben, bleiben wir dem Thema der verlässlichen Cashflows treu. Während CubeSmart durch die monatlichen Mietzahlungen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE