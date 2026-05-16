Die Lufthansa hat ihren operativen Verlust im ersten Quartal 2026 deutlich reduziert und damit ein wichtiges Signal an den Markt gesendet. Vor allem das Technik- und Frachtgeschäft stabilisierte den Konzern in einem Umfeld steigender Kosten und anhaltender Belastungen im Passagierverkehr.Der operative Verlust verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 110 Millionen Euro. Gleichzeitig stieg der Konzernumsatz auf 8,7 Milliarden Euro. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de