© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIKünstliche Intelligenz verändert den Einkauf radikal. Analysten sehen jetzt vor allem große Marken und Händler als Gewinner.Künstliche Intelligenz könnte den Einzelhandel stärker verändern als viele Investoren bislang erwarten. Analysten von Bernstein und der UBS sehen vor allem bekannte Marken und große Händler als Profiteure eines neuen KI-getriebenen Einkaufsverhaltens, wie Barron's berichtet. Nach Einschätzung von Bernstein-Analystin Aneesha Sherman stehen sogenannte "agentische" KI-Systeme vor dem Durchbruch. Gemeint sind Anwendungen, die für Verbraucher eigenständig Produkte suchen, vergleichen und empfehlen. Sherman erwartet, dass bereits bis 2030 die Mehrheit der Erwachsenen …Den vollständigen Artikel lesen
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