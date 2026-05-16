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WKN: A2PJPH | ISIN: MHY622674098 | Ticker-Symbol: 3PXA
Frankfurt
15.05.26 | 15:25
59,69 Euro
+3,25 % +1,88
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP 5-Tage-Chart
ratgeberGELD.at
16.05.2026 17:39 Uhr
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Navios Maritime Partners LP - NMM: Rückenwind für die Schifffartsaktie!

Starke Insider-Käufe!

Fundamentale Analyse Navios: solide Ergebnisse, günstige Bewertung und volatile Frachtraten - Chance oder Falle im Schifffahrtssektor?

Navios Maritime Partners LP (NMM) - MHY622671095

Rückblick: Mit einem Kursplus von 35 Prozent in einem Aufwärtstrend und einem Pullback zum Schluss präsentiert sich die Navios-Aktie mit einem schönen Long-Setup. Die starke grüne Kerze vom Freitag bestärkt die bullische Einschätzung.

Navios-Aktie: Chart vom 15.05.2026, Kürzel: NMM Kurs: 71.65 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein bullisches Szenario für Navios Maritime Partners wäre eine anhaltende Stabilisierung der globalen Frachtraten bei gleichzeitig solidem Welthandel. Dank der breiten Flottenaufstellung mit Bulkcarriern, Tankern und Containerschiffen könnte das Unternehmen weiterhin hohe Cashflows erzielen. Da viele Schiffe langfristig verchartert sind, bleiben die Einnahmen vergleichsweise planbar. Sollte der Markt die aktuell niedrige Bewertung gegenüber dem tatsächlichen Flottenwert korrigieren, wären deutlich steigende Kurse möglich. Zusätzlichen Rückenwind könnten Aktienrückkäufe, sinkende Schulden und höhere Ausschüttungen liefern. Über dem Hoch vom Freitag warten attraktive Kaufsignale auf Trader. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 6. Mai.

Mögliches bärisches Szenario

Ein bärisches Szenario wäre dagegen ein scharfer Einbruch des Welthandels etwa durch Rezession, Handelskonflikte oder eine schwere Krise in China. In der Schifffahrt fallen Frachtraten oft brutal schnell, wenn zu viele Schiffe auf zu wenig Nachfrage treffen. Dann schrumpfen Gewinne innerhalb weniger Quartale drastisch. Gleichzeitig bleiben die hohen Fixkosten der Flotte bestehen. Obwohl Navios heute finanziell stabiler wirkt als früher, könnte ein längerer Abschwung erneut Druck auf Bilanz, Cashflow und Aktienkurs ausüben.

Meinung

Navios Maritime Partners wurde 2007 gegründet und hat seinen operativen Hauptsitz in Piräus in Griechenland. Das Unternehmen betreibt eine weltweit eingesetzte Flotte aus Bulkcarriern, Containerschiffen sowie Tankern und erzielt seine Einnahmen überwiegend über langfristige Charterverträge. Die Flotte umfasst rund 170 Schiffe und transportiert unter anderem Rohöl, Chemikalien, Kohle, Eisenerz, Getreide und Containerfracht. Zuletzt sorgte ein Insiderkauf durch Unternehmenschefin Angeliki Frangou im Volumen von rund 251963 USD für Aufmerksamkeit, da solche Transaktionen häufig als Vertrauenssignal in die weitere Geschäftsentwicklung gewertet werden. Gleichzeitig bleibt die Aktie wegen der zyklischen Schifffahrtsmärkte unter Druck, obwohl das Unternehmen weiterhin profitabel arbeitet und zuletzt einen Quartalsgewinn je Aktie von 2.10 USD bei einem Umsatz von 308.3 Millionen USD meldete. Anleger richten den Blick nun vor allem auf die Entwicklung der globalen Frachtraten, die Auslastung der Flotte und mögliche Unterbewertungen gegenüber dem bilanziellen Flottenwert. Insgesamt ist Navios fundamental eher ein klassischer Value-Titel mit hoher Cashflow-Stärke, aber auch erheblichem Konjunktur- und Branchenrisiko.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 2.05 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 10.63 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Navios Maritime Partners LP ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/navios-maritime-partners-aktie-mhy622671095-insider-kauf-signalisiert/69319659, https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/navios-maritime-partners-aktie-mhy622671095-reicht-der/69304385
  • Veröffentlichungsdatum: 16.05.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

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