Investmentlegende Warren Buffett hat sich Ende 2025 aus dem operativen Geschäft von Berkshire Hathaway zurückgezogen und den Posten als CEO an Greg Abel abgegeben. Der Neue hat im ersten Quartal direkt die Axt angelegt und zahlreiche Positionen geschlossen. Eingestiegen ist er derweil in eine Branche, der Buffett vor Jahren den Rücken gekehrt hat.• Berkshire Hathaway hat das Aktienportfolio im ersten Quartal grundlegend umgebaut • Mehrere prominente Positionen aus der Buffett-Ära wurden vollständig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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