Bitcoin Prognose: Fed-Wechsel und $635 Millionen ETF-Abflüsse treffen auf den CLARITY Act

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$635 Millionen verließen Bitcoin-ETFs an einem einzigen Tag, und trotzdem hielt BTC die $80.000-Marke, als hätte nichts den Markt berührt. Wird der Fed-Wechsel von Powell zu Warsh der Auslöser sein, den die Charts seit Wochen suchen? Bitcoin handelt am 15. Mai bei rund $80.832 nach einer Woche, die mit Hoffnung begann und mit heißen Inflationsdaten endete. Die April-Inflation lag bei 3,8 Prozent, dem höchsten Wert seit Mai 2023, und löschte die letzten Hoffnungen auf Zinssenkungen in 2026. Der CLARITY Act passierte am 14. Mai die Ausschussabstimmung im Senat, doch der Kurs reagierte kaum auf die regulatorische Klarheit. Jerome Powells Amtszeit als Fed-Vorsitzender endet heute, und Kevin Warsh übernimmt mit einer kryptofreundlichen Haltung. Der Markt wartet ab, ob der Wechsel das historische Muster durchbricht, das auf jeden Fed-Übergang folgt. Gleichzeitig zieht ein Presale im Kryptomarkt Kapital an, das nicht auf Monate warten will. Dieser Artikel untersucht die Bitcoin Prognose und den Einstieg, der mit einem anderen Zeitplan arbeitet.

Bitcoin Prognose: BTC kämpft am 200-Tage-Durchschnitt, während Powell geht und Warsh übernimmt

Bitcoin eröffnete am 15. Mai bei $81.069, ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vortag, fiel dann bis zum Morgen auf $80.596 laut Yahoo Finance. Die Woche begann mit einem Anstieg auf $82.000 bis zum 11. Mai, bevor der Verkaufsdruck durch heiße CPI-Daten und die Unsicherheit um den Fed-Übergang einsetzte. BTC tauchte am 13. und 14. Mai bis auf rund $79.000, bevor eine moderate Erholung den Kurs zurück über $80.000 brachte. Der 200-Tage-Durchschnitt bei $82.228 wies den Kurs zum fünften Mal in diesem Monat ab, und die Verkäufer kontrollieren weiterhin das kurzfristige Bild.

Spot Bitcoin ETFs verzeichneten am 13. Mai Nettoabflüsse von $635 Millionen, angeführt von BlackRocks IBIT laut Blockchainreporter. Die Gesamtabflüsse über fünf Tage summierten sich auf $1,26 Milliarden. Am 14. Mai kehrten $131 Millionen zurück, doch die Erholung glich den Vertrauensverlust nicht aus. Der CLARITY Act passierte die Ausschussabstimmung trotz mehr als 100 Änderungsanträgen. Citi-Analysten haben ihr BTC-Basisziel von $143.000 an die Verabschiedung geknüpft und prognostizieren $15 Milliarden an ETF-Zuflüssen nach der vollständigen Verabschiedung.

Jerome Powells Amtszeit als Fed-Vorsitzender endet am 15. Mai, und Kevin Warsh übernimmt mit einer deutlich kryptofreundlicheren Haltung. Das historische Muster nach einem Fed-Wechsel ist nicht ermutigend, doch Warshs Positionierung könnte den Präzedenzfall brechen. Ein Wochenschluss über $82.228 innerhalb der nächsten 30 Tage wäre das klarste Signal dafür. Support liegt bei $79.000 und $75.800, Widerstand bei $82.228 und dann $85.000 bis $88.000. Das Allzeithoch bei $126.198 vom Oktober 2025 bleibt das Ziel, doch von $80.832 aus sind das 56 Prozent, und die Bitcoin Prognose verlangt Geduld über Monate, die nicht jede Wallet aufbringen kann.

Pepeto sammelt $10 Millionen, während die Bitcoin Prognose auf Geduld setzt

Die Bitcoin Prognose beschäftigt die Schlagzeilen, doch von einer $1,33-Billionen-Marktkapitalisierung aus werden lebensverändernde BTC-Renditen für kleine Positionen immer schwieriger. Wer schnellere Ergebnisse als einen 56-Prozent-Anstieg über Monate sucht, findet sie in Einstiegen, die vor dem ersten Listing noch offen sind. Pepeto hat mehr als $10 Millionen von Wallets gesammelt, die das Signal vor der breiten Masse erkannten.

Der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin baute und ihn ohne ein einziges Produkt auf $11 Milliarden brachte, steht hinter diesem Projekt, und die Unsicherheit, die ETF-Halter erschüttert, hat den Kapitalfluss in den Presale-Einstieg beschleunigt. Pepeto betreibt eine aktive Börse, auf der jeder Swap ohne Gebühren abgewickelt wird und ohne die Aufschläge größerer Plattformen auskommt. Der Risk Scorer prüft Token-Verträge, bevor ein Kauf durchgeht, und schützt Kapital vor den Betrugsprojekten, die jede Woche Wallets leeren.

Ein Netzwerk-Connector verbindet Blockchains und verschiebt Token zwischen Chains in einem Schritt, ohne die Extrakosten, die kleinere Positionen belasten. Ein ehemaliger Binance-Experte im Entwicklerteam bringt den Börsenhintergrund mit, der Listungen in starke Eröffnungsvolumen verwandelt. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was die Sicherheit des Projekts für alle Anleger bestätigt.

Bei $0,0000001871 liegt der Einstieg bei einem Bruchteil dessen, was die erste Kerze nach der Listung zeigen dürfte. Die 420 Billionen Token im Supply entsprechen genau der Struktur, die der originale Pepe hatte, bevor er Milliarden an Marktkapitalisierung erreichte. Die Wallets, die jetzt einsteigen, haben kalkuliert, was ein Token eines Pepe-Mitgründers mit funktionierenden Börsen-Tools nach einer Listung bewirken kann. Das Kapital, das in Pepeto fließt, zeigt, wo sich die nächste große Bewegung vorbereitet.

Fazit zur Bitcoin Prognose und zum Presale-Einstieg

Die Bitcoin Prognose füllt die Schlagzeilen, doch von einer $1,33-Billionen-Marktkapitalisierung aus sind die größten BTC-Renditen hinter denjenigen, die sie am meisten brauchten. Dieser Spielraum lebt jetzt in Einstiegen, die vor der Listung noch offen sind und aktive Tools bereits im Einsatz haben. Mehr als $10 Millionen flossen in Pepeto von Anlegern, die das Ergebnis kalkulierten, bevor die Masse es bestätigte. Die letzte Phase füllt sich schneller, weil jede Wallet, die jetzt einsteigt, auf der Seite positioniert ist, die von der Binance-Listung profitieren kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den gleichen Einstieg, den der Listungstag unwiderruflich vom Markt nehmen wird.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen

FAQ

Was bedeuten die $635 Millionen ETF-Abflüsse für die Bitcoin Prognose?

Die Abflüsse sind die größten seit Januar und spiegeln die Reaktion auf heiße CPI-Daten bei 3,8 Prozent und steigende Treasury-Renditen wider. Am Folgetag kehrten $131 Millionen zurück, doch BTC bleibt unter dem 200-Tage-Durchschnitt bei $82.228, der den Kurs fünfmal abgewiesen hat.

Warum zieht Pepeto Kapital an, während BTC-ETFs Abflüsse verzeichnen?

Pepeto wurde vom originalen Pepe-Mitgründer mit einer vollständigen SolidProof-Prüfung und aktiven Börsen-Tools gebaut. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale-Einstieg, den die bevorstehende Binance-Listung in einen Börsenwert umwandeln wird.