© Foto: DALLE - OpenAIViele Anleger meiden Aktien aus Angst vor Verlusten. Doch das kann teuer werden. Diese 3 ETF-Portfolios für Angsthasen unterschiedlichen Alters sollen Schwankungen dämpfen, ohne die Renditechance vollständig aufzugeben.Wer bei roten Börsenkursen nervös wird, lässt sein Geld oft lieber auf dem Konto liegen. Das fühlt sich zwar sicher an, kann aber langfristig zum Problem werden. Denn die Inflation nagt am Vermögen. Die entscheidende Frage lautet daher: Wie kann man investieren, um Rendite zu erzielen, ohne schlaflose Nächte zu riskieren? Die Antwort darauf könnte ein defensives ETF-Depot sein. Es setzt nicht alles auf Aktien, sondern mischt breit gestreute Aktien-ETFs mit Anleihe-ETFs. Das …Den vollständigen Artikel lesen
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