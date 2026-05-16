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ETH verlor die zweite Woche in Folge und handelt am 15. Mai bei rund $2.261, obwohl Charles Schwab 35 Millionen Konten für den direkten Kryptohandel geöffnet hat. Was muss passieren, damit der Kurs aus diesem engen Band ausbricht? Ein $12-Billionen-Broker gibt seinen Kunden Zugang zu Spot-Krypto, und ETH bewegt sich nicht. Die April-Inflation lag bei 3,8 Prozent und löschte die Hoffnung auf Zinssenkungen in 2026. Treasury-Renditen stiegen auf den höchsten Stand seit Mitte 2025, und risikoreiche Anlagen gerieten unter Druck. Bitcoin erholte sich innerhalb der Woche, doch ETH blieb hinter dieser Erholung zurück und fiel stärker als jeder andere Top-10-Coin. Das Glamsterdam-Upgrade steht als Katalysator bereit, doch der Zeitplan für den Mainnet-Start ist noch nicht gesichert. Gleichzeitig wächst ein Presale im Kryptomarkt, der Kapital aus Wallets zieht, die schnellere Ergebnisse suchen. Dieser Artikel analysiert die Ethereum Prognose für 2026 und eine Alternative unter dem Radar.

Ethereum Prognose unter Druck: Zweite Verlustwoche trotz Schwab-Start und Glamsterdam-Hoffnung

Der Ethereum-Kurs eröffnete am 15. Mai bei $2.282 und fiel bis zum Morgen auf $2.257 laut Yahoo Finance. Die Woche begann mit einem Anstieg auf $2.375, bevor der Verkaufsdruck ab dem 12. Mai einsetzte. Am 14. Mai testete ETH die $2.245-Zone, den tiefsten Stand seit über einem Monat. Die April-Inflation lag bei 3,8 Prozent im Jahresvergleich, dem höchsten Wert seit Mai 2023, und der Iran-Konflikt trieb die Energiepreise weiter nach oben. Treasury-Renditen erreichten den höchsten Stand seit Mitte 2025 und belasteten risikoreiche Anlagen.

Bitcoin verlor am CPI-Tag 1,2 Prozent, während ETH 2,2 Prozent abgab und die schwächste Tagesperformance unter den Top-10-Coins lieferte. Die Korrelation zwischen ETH und dem Nasdaq 100 stieg auf 0,78, was erklärt, warum ETH bei steigenden Renditen stärker fällt als Bitcoin. Spot Bitcoin ETFs verzeichneten am 13. Mai Abflüsse von $635 Millionen laut Blockchainreporter, den größten Tagesabfluss seit Januar. Am Folgetag kehrten $131 Millionen zurück, doch die Marktstimmung blieb angeschlagen. Spot Ethereum ETFs verloren am selben Tag $5,65 Millionen. Der Widerstandscluster bei $2.335 bis $2.367, wo die gleitenden Durchschnitte zusammenlaufen, blockiert seit Wochen jeden Erholungsversuch.

Das Glamsterdam-Upgrade soll die Transaktionskapazität der Basisschicht verdreifachen und die Gasgebühren um bis zu 78 Prozent senken. Entwickler bestätigten beim Svalbard-Interop im Mai ein Gas-Limit-Ziel von 200 Millionen nach dem Upgrade. Changelly prognostiziert einen Anstieg auf $2.550 im Mai mit einem Ceiling bei $2.787, während CoinCodex $2.772 bis Anfang Juni sieht. Die Ethereum Prognose für die kommenden Monate hängt davon ab, ob der Widerstandscluster fällt und ob das Upgrade seinen Zeitplan hält. Doch selbst im besten Szenario begrenzt eine Marktkapitalisierung von $233 Milliarden die Rendite, die jeder einzelne Dollar aus diesem Einstieg erzeugen kann.

Pepeto zieht $10 Millionen an, während ETH am Widerstand festhängt

Die begrenzte Rendite bei einer $233-Milliarden-Marktkapitalisierung stellt Anleger vor eine klare Entscheidung. Wer mehr als eine Position in einem einzelnen Coin halten will, sucht nach einem Einstieg, der vor dem ersten Listing noch offen ist. Genau deshalb zieht Pepeto Kapital von Wallets an, die ihre Mittel breiter verteilen wollen, statt alles auf eine langsame Erholung zu setzen. Es handelt sich nicht um eine Wette auf einen Large Cap, der sich Monat für Monat seitwärts bewegt.

Es ist eine Wette auf eine Börse, die vom Mitgründer des originalen Pepe Coin gebaut wurde, der 420 Billionen Token ohne ein einziges Produkt auf eine Marktkapitalisierung von $11 Milliarden brachte. Kapital fließt in eine geprüfte Börse, deren Bridge Vermögenswerte ohne Gebühren zwischen Blockchains überträgt. Ein Risk Scorer prüft jeden Vertrag, bevor ein einziger Dollar investiert wird, und schützt Anleger vor den Betrugsprojekten, die dem Meme-Coin-Markt jeden Monat Millionen kosten.

Innerhalb der Pepeto-Börse läuft jedes Tool auf Verträgen, die SolidProof vollständig geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale geöffnet wurde, was den Einstieg für Anleger absichert. Anstatt ETH über mehrere Plattformen zu verfolgen, verwalten Nutzer ihre Positionen an einem einzigen Ort. Während sich institutionelle Türen für den Ethereum-Kurs öffnen, wächst der Bedarf an sicheren Börsen-Tools weiter.

Der Presale hinter Pepeto hat bereits mehr als $10 Millionen gesammelt, und die Binance-Listung rückt näher. Der Einstieg bei $0,0000001871 ist nur so lange verfügbar, bis die Listung ihn vom Markt nimmt. Ein ehemaliger Binance-Experte im Team bringt das Wissen mit, wie Listungen starke Eröffnungsvolumen erzeugen. Diese Ausgangslage erklärt, warum Wallets den Einstieg vor dem Listing wählen und nicht danach.

Fazit zur Ethereum Prognose und zum Einstieg, der schneller wächst

Die Ethereum Prognose zeigt einen Kurs, der am Widerstand festhängt, während ein Presale weiter wächst. Für Kapital, das mehr als 30 Prozent Rendite sucht, bietet ETH bei $233 Milliarden Marktkapitalisierung begrenzten Spielraum. Der größere Spielraum entsteht dort, wo derselbe Gründer, der Pepe ohne Produkte auf $11 Milliarden brachte, jetzt eine Börse hinter einem Presale mit über $10 Millionen betreibt. Wer die damalige Marktkapitalisierung vom aktuellen Einstieg aus betrachtet, sieht ein Vielfaches, und diesmal steht eine funktionierende Börse dahinter. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, der nach der Listung nicht mehr verfügbar sein wird.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen

FAQ

Was zeigt die aktuelle Ethereum Prognose für 2026?

ETH handelt bei rund $2.261 nach zwei aufeinanderfolgenden Verlustwochen, während der Widerstandscluster bei $2.335 bis $2.367 jeden Erholungsversuch blockiert. Changelly prognostiziert $2.550 für Mai mit einem Ceiling bei $2.787, doch die heiße Inflation bei 3,8 Prozent und steigende Treasury-Renditen belasten die kurzfristige Aussicht.

Ist Pepeto eine Alternative zum Halten von ETH in diesem Zyklus?

Pepeto hat bereits über $10 Millionen vor einer Binance-Listung gesammelt, und SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem frühe Anleger ihre Positionen vor Handelsbeginn gesichert haben.