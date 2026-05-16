Anzeige / Werbung

Die CME Group startete am 4. Mai SUI-Futures, und der Token legte innerhalb einer Woche um mehr als 25 Prozent zu. SUI kletterte auf über 1,30 Dollar, bevor Gewinnmitnahmen den Kurs auf rund 1,22 Dollar zurückholten. Gleichzeitig investierte SUI Group Holdings ihr gesamtes Treasury von 108,7 Millionen SUI in das Netzwerk und entzog damit 2,7 Prozent des zirkulierenden Angebots dem freien Markt. Die Sui Prognose wandelte sich innerhalb weniger Tage von vorsichtig auf bullisch. Drei Spot-ETFs und regulierte Derivate geben institutionellen Anlegern Zugang, den die meisten Altcoins nicht bieten können. Doch während SUI seine CME-Katalysatoren bereits eingepreist hat, zieht ein Presale namens Pepeto Kapital von Wallets an, die vor einer Erstnotierung handeln. Dieser Artikel analysiert die Sui Prognose nach den CME-Futures und erklärt, warum Kapital in einen anderen Einstieg fließt. Wer die Zahlen beider Optionen vergleicht, sieht schnell, wo die Unterschiede liegen.

Sui Prognose wendet sich bullisch nach CME-Futures und institutioneller Treasury-Investition

Die CME Group listete am 4. Mai SUI-Futures mit Standardkontrakten über 50.000 SUI und Mikrokontrakten über 5.000 SUI, wie CoinGecko bestätigte. Die ersten Block Trades zwischen FalconX und der G-20 Group wurden am 6. Mai abgeschlossen, und damit erhielten institutionelle Händler einen regulierten Handelsplatz. SUI stieg nach der Einführung um mehr als 25 Prozent in einer Woche, wobei das Handelsvolumen für Derivate laut CoinGlass über 2,5 Milliarden Dollar erreichte. SUI Group Holdings investierte ihr gesamtes Treasury von 108,7 Millionen SUI im Wert von rund 143 Millionen Dollar in das Netzwerk und entzog 2,7 Prozent des Umlaufangebots.

Der Token zog sich anschließend auf rund 1,22 Dollar zurück, während Gewinnmitnahmen und eine breitere Marktschwäche einsetzten. Die Marktkapitalisierung liegt bei knapp fünf Milliarden Dollar, und das Allzeithoch von 5,35 Dollar stammt aus dem Januar 2025, wie CoinMarketCap zeigt. Auf der Entwicklungsseite plant das Sui-Netzwerk den Start nativer vertraulicher Transaktionen und der Stablecoin USDsui im Laufe des Jahres 2026, was die Plattform von anderen Layer-1-Netzwerken unterscheiden soll. Die monatlichen Token-Entsperrungen bleiben ein Gegenwind, denn am 1. Juni werden weitere 14,36 Millionen SUI freigesetzt, was kurzfristigen Verkaufsdruck erzeugen kann.

CoinCodex sieht die Sui Prognose kurzfristig gemischt mit einem RSI von 67 und einem Zielkurs von 0,98 Dollar zum Jahresende. CoinLore schätzt SUI zwischen 0,85 und 2,58 Dollar für 2026, wobei das obere Ende bullische Bedingungen voraussetzt. Ein Anstieg zurück auf das Allzeithoch von 5,35 Dollar wäre ein Plus von rund 340 Prozent, was attraktiv klingt, aber bei einer Marktkapitalisierung von fünf Milliarden Dollar in Vielfachen gemessen wird. Wer Renditen sucht, die über diese Vielfachen hinausgehen, richtet den Blick auf Einstiege, die noch kein Listing-Ereignis eingepreist haben.

Pepeto: Warum Wallets vor der Binance-Notierung diesen Presale dem SUI-Handel vorziehen

SUI brauchte Futures-Kontrakte und drei Spot-ETFs, um institutionelle Türen bei 1,22 Dollar zu öffnen, doch historisch entstehen die höchsten Renditen eines Marktzyklus vor dem ersten Börsen-Listing. Pepeto befindet sich genau in diesem Stadium, und über 10 Millionen Dollar flossen bereits von Anlegern ein, die das Setup vor der breiten Öffentlichkeit erkannten. Die Sui Prognose verdeutlicht den Kontrast, weil SUI seinen CME-Katalysator bereits verarbeitet hat, während Pepeto noch kein einziges Listing-Ereignis in seinem Kurs trägt. Der Einstieg, der vor einem Listing existiert, ist die Art von Position, die in jedem Zyklus die stärksten Ergebnisse liefert.

Der Unterschied zwischen Pepeto und den Presale-Token, die in jedem Marktzyklus auftauchen, liegt darin, dass das Produkt bereits funktioniert und Nutzer aktiv bedient, statt hinter Versprechen und Roadmaps zu existieren. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, sodass Kapital vollständig in Positionen fließt, ohne an Handelskosten zu verlieren, und der Risiko-Scanner prüft jeden Token, bevor ein Wallet Mittel einsetzt, damit gefährliche Verträge erkannt werden, bevor sie echtes Geld abziehen. Mehr als 10 Millionen Dollar, die in einer Phase der Marktunsicherheit eingesammelt wurden, belegen, dass kalkulierende Anleger den Einstieg bewusst gewählt haben.

Die Binance-Notierung rückt näher, und der aktuelle Presale-Preis verschwindet in dem Moment, in dem das Listing stattfindet. Der Mitgründer, der den ersten Pepe-Token mit identischen 420 Billionen Einheiten auf eine 11-Milliarden-Dollar-Bewertung führte, gibt Pepeto eine Basis, die dort ansetzt, wo Pepe aufgehört hat. Das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof hat jede Codezeile des Pepeto-Handelsplatzes auditiert und freigegeben, bevor der Presale für Anleger zugänglich wurde. Der Einstieg, der heute existiert, ist die gleiche Art von Position, die frühe SUI-Käufer zu Gewinnern machte, bevor jemand anderes aufmerksam wurde.

Fazit: Sui Prognose und die Frage nach dem besseren Einstieg

Die Sui Prognose verbesserte sich, nachdem CME Futures listete und der Token in einer Woche um 25 Prozent stieg. SUI bei 1,22 Dollar kann sich in Richtung 5,35 Dollar bewegen, aber bei fünf Milliarden Dollar Marktkapitalisierung werden Renditen in Vielfachen gemessen und nicht in Sprüngen, die ein Leben verändern. Pepeto hat noch kein einziges Listing-Ereignis eingepreist, und genau das macht den Unterschied für Wallets, die nach dem besten Einstieg suchen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt täglich neue Wallets, und der Einstieg vor der Binance-Notierung ist der Weg, um die Position aufzubauen, die das Listing in Ergebnisse verwandelt.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Sui Prognose für 2026?

SUI notiert aktuell bei 1,22 Dollar und liegt damit 77 Prozent unter dem Allzeithoch von 5,35 Dollar aus dem Januar 2025. CoinLore schätzt einen möglichen Anstieg auf 2,58 Dollar unter bullischen Bedingungen, während die CME-Futures und drei Spot-ETFs institutionelle Nachfrage stärken und den Kurs stützen.

Warum ziehen Wallets Pepeto dem SUI-Handel vor?

Pepeto hat bei einem Presale-Einstieg vor einer Binance-Notierung mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und kein Listing-Ereignis wurde bisher eingepreist. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass der Einstieg bei einem Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar stärker ausfällt als bei SUI mit fünf Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.