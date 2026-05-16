EQS-News: DeFi Technologies Inc.
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
TORONTO, 16. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2026 bekannt. Sofern nicht anders angegeben, sind alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge in US-Dollar notiert.
Finanzielle HighlightsUmsatz
Barmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Risiko- und Betriebskapitalposition
Der Gesamtwert von Barmitteln, USDT/USDC, Zahlungsmitteläquivalenten und Risikokapital-Portfolio belief sich zum 31. März 2026 auf etwa 156 Millionen US$. Das Unternehmen überwacht regelmäßig seine Bargeld- und Digital-Asset-Reserven auf konsolidierter Basis und verwendet einen Teil seiner Digital Asset Treasury Reserve (Reserve digitaler Vermögenswerte in der Unternehmensfinanzreserve) zur Absicherung des ETP-Marktrisikos und zur breiteren strategischen Kapitalallokation.
Stellungnahme von Johan Wattenström, Chief Executive Officer von DeFi Technologies
"Das erste Quartal 2026 spiegelt die kontinuierliche Umsetzung auf der gesamten Plattform von DeFi Technologies wider und unterstreicht die Stärke und Beständigkeit des Geschäfts, das wir aufgebaut haben. Im schwierigsten Quartal des jüngsten Abschwungs auf dem Kryptomarkt, in dem die Preise für Vermögenswerte ihre Tiefststände erreichten, haben wir einen Umsatz von 11,2 Mio. US-Dollar und einen positiven Nettogewinn von 4,9 Mio. US-Dollar erwirtschaftet und gleichzeitig unsere Bilanz weiter gestärkt, indem wir unser Betriebskapital deutlich verbessert haben.
Unternehmensweit haben wir gezeigt, dass DeFi Technologies nicht von einem einzelnen Produkt, einer einzelnen Einnahmequelle oder einem einzelnen Marktumfeld abhängig ist. Unsere Plattform profitiert weiterhin von den vielfältigen Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen Vermögensverwaltung, Handel und Kapitalmarktinfrastruktur, und wir glauben, dass das Unternehmen nie besser positioniert war, um von der Konvergenz von dezentralem Finanzwesen und traditionellen Kapitalmärkten zu profitieren.
Unsere solide Bilanz gibt uns die Möglichkeit, proaktiv statt reaktiv zu handeln und Kapital gezielt für Wachstumsinitiativen, strategische Infrastruktur und potenzielle Akquisitionen einzusetzen, die unsere Fähigkeiten vertiefen und unsere langfristige Ertragskraft stärken.
Wir sehen weiterhin Möglichkeiten, die Monetarisierung auf der gesamten Plattform zu erhöhen, insbesondere durch die Handels-, Hedging- und Market-Making-Infrastruktur, die in die Emissions-Infrastruktur von Valour eingebettet ist und uns dabei unterstützt, effizienter zusätzliche Erträge aus dem verwalteten Vermögen zu erzielen. Auf dem Weg ins Jahr 2026 konzentrieren wir uns weiterhin auf die Skalierung der Valour-Plattform, den Ausbau institutioneller Produktstrukturen wie OGAWs, AMCs und anderer regulierter Vehikel, die Unterstützung der institutionellen Umsetzung und des Infrastrukturwachstums von Stillman Digital sowie auf Investitionen in die Produkte und Schienen, die die Zukunft der Anlage in digitalen Vermögenswerte unterstützen.
Wir sind zunehmend optimistisch, dass die Tiefststände in diesem Zyklus hinter uns liegen, was unserer Meinung nach ein günstigeres Umfeld für ein Wachstum der verwalteten Vermögen, eine erhöhte ETP-Nachfrage und eine Beschleunigung der Erträge bis zum Ende des Jahres 2026 schafft. Dieser Optimismus macht sich bereits im Geschäft bemerkbar: Die verwalteten Vermögen beliefen sich kürzlich auf über 550 Mio. US-Dollar und die Nettozuflüsse im April 2026 betrugen 14,6 Mio. US-D - die zweithöchsten monatlichen Zuflüsse in den letzten 12 Monaten nach 22,6 Mio. US-Dollar im September 2025, nachdem die Zuflüsse im ersten Quartal praktisch unverändert geblieben waren. Mit einem bewährten Geschäftsmodell, expandierender Monetarisierung und der finanziellen Flexibilität, um aus einer Position der Stärke heraus zu agieren, glauben wir, dass DeFi Technologies für die kommenden Quartale außerordentlich gut aufgestellt ist."
Aktionärsgespräch von DeFi Technologies zur Erörterung der Finanzergebnisse für Q1 2026
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Datum: Freitag, 15. Mai 2026
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Analystenberichte zu DeFi Technologies
Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch.
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Kommende Konferenzen und Veranstaltungen
Informationen zu DeFi Technologies
DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (Brasilien B3: DEFT31) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das auf die Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte und dezentralisierter Finanzen ("DeFi") ausgerichtet ist. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Fachkenntnis in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft digitaler Vermögenswerte.
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Tochtergesellschaften von DeFi Technologies
Informationen zu Valour
Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.
Informationen zu Stillman Digital
Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com.
Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:
DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG
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16.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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