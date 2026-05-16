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Der XRP Kurs sprang am 14. Mai um fünf Prozent auf 1,49 Dollar, nachdem der CLARITY Act den Bankenausschuss des US-Senats mit 15 zu 9 Stimmen passierte. Whale-Wallets mit mehr als 10 Millionen XRP kontrollieren jetzt 68,48 Prozent des umlaufenden Angebots, der höchste Wert seit sechs Jahren. Spot-XRP-ETFs verzeichneten im Mai bereits über 83 Millionen Dollar an Zuflüssen, mehr als im gesamten Vormonat. Ripple sicherte sich eine 200-Millionen-Dollar-Kreditlinie für seine institutionelle Plattform.

Der XRP Kurs hat damit mehr Rückenwind als zu jedem anderen Zeitpunkt in diesem Jahr. Analysten sehen 1,55 bis 1,60 Dollar als nächste Widerstandszone und 2,40 Dollar als Jahresendziel. Doch die eine Kennzahl, die jede Prognose begrenzt, ist die Marktkapitalisierung von 90 Milliarden Dollar. Dieser Artikel untersucht, was der CLARITY Act für den XRP Kurs bedeutet. Und warum ein Presale-Projekt das Kapital anzieht, das nach Vielfachen sucht, die Ripple mathematisch nicht liefern kann.

XRP Kurs nach dem CLARITY Act: Regulatorische Klarheit trifft auf Whale-Akkumulation

Der CLARITY Act passierte den Bankenausschuss des US-Senats am 14. Mai mit 15 zu 9 Stimmen, wobei zwei Demokraten den Republikanern folgten, wie 24/7 Wall St. berichtete. Das Gesetz schreibt die Ergebnisse des Ripple-Verfahrens in dauerhaftes Recht und gibt XRP eine klare Einstufung als Rohstoff. Der XRP Kurs stieg kurzzeitig auf 1,54 Dollar, bevor er sich bei 1,49 Dollar einpendelte. Das Volumen stieg deutlich über 21 Millionen an, ein Zeichen dafür, dass die Beteiligung wächst. Bitcoin kletterte auf den Nachrichten über 81.000 Dollar, und Coinbase gewann acht Prozent in der Sitzung.

Daten von Santiment zeigen, dass Wallets mit mehr als 10 Millionen XRP jetzt 68,48 Prozent des umlaufenden Angebots kontrollieren, der höchste Stand seit Mai 2018, wie Bankless Times berichtete. Ein einzelner Kauf von fast einer Million Dollar auf Coinbase wirkte als Katalysator. Rekordvolumen auf südkoreanischen Börsen wie Upbit zeigten starken Risikoappetit im Einzelhandel, wobei XRP zeitweise das am meisten gehandelte Asset auf der Plattform war. Die Spot-XRP-ETFs verzeichneten im Mai Zuflüsse von über 83 Millionen Dollar, wobei die kumulierten Gesamtzuflüsse 1,37 Milliarden Dollar erreichten.

InvestingHaven prognostiziert den XRP Kurs zwischen 1,20 und 2,40 Dollar für 2026, während Standard Chartered bei 2,80 Dollar bleibt und Bitwise im Basisszenario 4,94 Dollar ansetzt. Der RSI auf dem 3-Tages-Chart liegt bei 67, und der MACD-Histogramm expandiert im positiven Bereich. Ein Wochenschluss über 1,66 Dollar würde den Weg zu 1,88 Dollar öffnen. Wenn der volle Senat den CLARITY Act verabschiedet, könnten die ETF-Zuflüsse laut Citi die Vier-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten. Der XRP Kurs hat Schwung, aber selbst 4,94 Dollar liefern Renditen in Prozent, und 90 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung begrenzen jede Prognose, wenn Anleger nach Vielfachen suchen.

Pepeto: Der Presale, der dort beginnt, wo die beste XRP-Prognose endet

Jede Prognose zum XRP Kurs deutet auf Monate des Wartens hin, bis XRP die 2-Dollar-Marke überschreitet, und genau diese Verzögerung ist der Grund, warum Kapital jede Woche schneller in Pepeto fließt. Das Projekt hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, aufgebaut vom Mitgründer, der den originalen Pepe Coin erschuf.

SolidProof hat jeden Vertrag geprüft und den gesamten Code verifiziert, bevor ein einziger Dollar eintrat, sodass die Sicherheitsstandards auf einem institutionellen Niveau stehen. Pepeto betreibt einen gebührenfreien Marktplatz namens PepetoSwap, auf dem Halter handeln, ohne Wert durch Spreads zu verlieren. Ein Cross-Chain-Connector bewegt Kapital zwischen Netzwerken ohne Kosten.

Der integrierte Vertragsprüfer bewertet Token, bevor jemand Kapital riskiert, und diese drei Werkzeuge sind bereits live, nicht als Versprechen auf einer Roadmap, sondern als funktionierende Infrastruktur, die ab dem Tag der Listung echte Nachfrage erzeugt. Ein ehemaliger Binance-Experte im Team baut den Weg zur Börsenlistung professionell auf.

Analysten sehen bei einem Einstiegskurs von 0,0000001871 Dollar Renditen, die ein Vielfaches über dem liegen, was XRP aus seiner aktuellen Bewertung heraus erzeugen kann. Der Mitgründer brachte sein erstes Projekt mit 420 Billionen Token auf eine Milliardenbewertung ohne ein einziges Produkt, und Pepeto hat bereits einen laufenden Marktplatz, einen funktionierenden Connector und einen Vertragsprüfer.

Mehr als 10 Millionen Dollar während Monaten der Marktangst gesammelt zeigt, dass die Wallets nicht spekulieren, sondern dieselbe Binance-Listung sehen, die näher rückt. Die offizielle Pepeto-Website verfolgt, wie schnell sich der verbleibende Presale füllt, und der Einstieg vor der Listung steht in einem völlig anderen Verhältnis als jeder Zuwachs, den XRP von seinem aktuellen Niveau aus erzielen könnte. Jeden Tag, den der Presale offen bleibt, wird das Fenster kleiner, und die Wallets, die jetzt handeln, sichern sich den Kurs, der nach der Listung nicht mehr existiert.

Fazit und Ausblick

Der XRP Kurs zeigt nach oben, weil der CLARITY Act die größte offene Frage über dem Token beseitigt hat. XRP könnte 2,40 Dollar erreichen, aber das sind Gewinne in Prozent, während Pepeto auf Vielfache aus einem einzigen Listing-Ereignis abzielt. Ein fertiger Marktplatz und ein Cross-Chain-Connector stützen den Token mit echter Nachfrage. Die offizielle Pepeto-Website zeigt Kapital, das jeden Tag von Wallets einfließt, die verstehen, dass die Listung alles verändert. Jetzt einzusteigen ist der Weg, die größten Renditen dieses Zyklus zu sichern, denn eine Woche Zögern könnte sich als die teuerste Entscheidung herausstellen.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen

FAQs

Was bedeutet der CLARITY Act für den XRP Kurs?

XRP stieg nach der Abstimmung im Senatsausschuss am 14. Mai um fünf Prozent auf 1,49 Dollar. Analysten sehen jetzt höhere Kursziele bis Jahresende, wobei InvestingHaven bis zu 2,40 Dollar prognostiziert und Standard Chartered an 2,80 Dollar festhält.

Welcher Presale gewinnt neben XRP gerade an Aufmerksamkeit?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, gestützt durch ein SolidProof-Audit und eine sich nähernde Binance-Listung. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass es einer der am schnellsten wachsenden Presales des Jahres 2026 ist.