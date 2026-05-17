Ein zentrales Alarm-Szenario der Klimapolitik verliert seine Plausibilität: Das Klimaschreckszenario "RCP8.5" galt jahrelang als Grundlage dramatischer Warnungen und einer entsprechenden Politik, die das Land zunehmend ruiniert. Jetzt fordert Fritz Vahrenholt: Bundestag und Bundesregierung müssen in Sondersitzungen offenlegen, welche Gesetze und Programme darauf aufgebaut wurden. Denn jahrelang wurden Klimaschäden, Verbote, CO2-Budgets und Milliardenprogramme mit Extrem-Szenarien begründet. D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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