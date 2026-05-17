Künstliche Intelligenz sorgt weltweit für einen explosionsartigen Anstieg des Stromverbrauchs. Rechenzentren benötigen immer mehr Energie, gleichzeitig warnen Experten bereits vor drohenden Engpässen. Genau daraus entsteht jetzt eine der spannendsten Infrastruktur-Storys im KI-Boom.Ein US-Unternehmen vollzieht derzeit einen radikalen Strategiewechsel und entwickelt sich vom klassischen Bitcoin-Miner zum Infrastruktur- und Energiedienstleister für KI-Rechenzentren. Besonders spannend: Gemeinsam mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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