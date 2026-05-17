Die transatlantische Eiszeit ist mehr als diplomatisches Theater. Für Martin Lück, Chefanlagestratege bei Franklin Templeton, markiert sie einen strategischen Bruch, der Anleger langfristig beschäftigen dürfte. Die USA richteten ihren Fokus seit Jahren stärker auf den Indopazifik, Europa verliere damit schrittweise den gewohnten Schutzschirm. Besonders heikel ist aus Lücks Sicht die mögliche Verzögerung der geplanten Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern in Deutschland. Dahinter stehe nicht nur Militärtechnik, sondern die Frage, wie verlässlich die USA noch für Europas Sicherheit einstehen. Fehlen solche Systeme, entstehe eine gefährliche Fähigkeitslücke gegenüber Russland. Für …Den vollständigen Artikel lesen
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