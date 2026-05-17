München (ots) -United by Music: Das 70. Jubiläum des Eurovision Song Contest vereint am Samstagabend ein Millionenpublikum - vor Ort in Wien, im TV und im Netz. Durchschnittlich 8,935 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das große Finale im Ersten und bei ONE - der gemeinsame Marktanteil lag bei 46,8 Prozent.Besonders stark stieg die Nutzung der digitalen Angebote: Die Event-Livestreams in der ARD Mediathek, auf eurovision.de sowie die Livestreams von Das Erste und ONE in der ARD Mediathek verzeichneten 2,8 Millionen Abrufe - und damit gut eine halbe Million mehr als im Vorjahr.Besonders erfolgreich war das Event erneut beim jungen Publikum: In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten 3,360 Millionen Zuschauende für einen Marktanteil von 64,6 Prozent. Bei den 14- bis 29-Jährigen stieg der Marktanteil auf 78,3 Prozent, was 1,086 Millionen Zuschauenden entspricht. Die offiziellen Social Media-Accounts des Eurovision Song Contests Deutschland zählten am Eventabend über 6 Millionen Videoabrufe.Großes Interesse galt zudem den von Barbara Schöneberger moderierten, begleitenden Sendungen zum Finale: "ESC - der Countdown" erreichte durchschnittlich 5,373 Mio. Zuschauende (24,8 % Marktanteil), "ESC - die Aftershow" kam im Anschluss auf 3,025 Mio. (44,2 % Marktanteil, jeweils Das Erste und ONE).Mit ihrem Song "Fire" landete Sarah Engels auf Platz 23. Gewinnerin des 70. Jubiläums des Eurovision Song Contest ist Sängerin Dara aus Bulgarien mit dem Song "Bangaranga"Sarah Engels: "Ich bin froh, dankbar und glücklich, dass ich diese Eurovision Song Contest-Reise machen und für Deutschland beim 70. ESC singen durfte. Es war eine unglaubliche und unvergessliche Erfahrung, die nun fest im Buch meiner Lebenserinnerungen festgeschrieben ist und von der ich später sicherlich meinen Enkelkindern erzählen werde."Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Kaum ein anderes Format entfaltet die verbindende Kraft öffentlich-rechtlicher Unterhaltung so wie der Eurovision Song Contest: Auch nach 70 Jahren begeistert er Millionen Menschen und bleibt kulturell wie gesellschaftlich relevant. Längst ist der ESC weit mehr als eine Fernsehshow - er hat sich zu einem multimedialen Mega-Event entwickelt, das Menschen live vor dem Bildschirm, in den Mediatheken, auf Social Media und digitalen Plattformen gemeinsam erleben. Mein besonderer Dank gilt dem nun federführenden SWR, der dieses Jubiläum mit großem Engagement, Kreativität und eindrucksvoller Inszenierung kanalübergreifend zu einem echten Lagerfeuermoment gemacht hat."Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor: "Für uns als neuen Federführer ist die große Resonanz eine tolle Bestätigung. Die herausragenden Zahlen - erst für den deutschen Vorentscheid und nun auch für das ESC-Finale - zeigen, dass es gelungen ist, die eingefleischten ESC-Fans genauso zu erreichen wie das breite Publikum, einerseits im linearen Programm, andererseits aber auch immer stärker in der ARD Mediathek und darüber hinaus auf quasi allen Plattformen und Portalen. Wir werden weiter daran arbeiten, dass der ESC in Deutschland viele Millionen Menschen verbindet und große Lagerfeuermomente schafft."Quelle: (TV) AGF Videoforschung mit GfK, AGF SCOPE 1.15, Marktstandard: TV, vorläufige Daten; (Livestreams) Piano Analytics, globale NutzungPressekontakt:ARD ProgrammdirektionSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer @ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6276190