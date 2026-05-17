DAX: Abwärtsrisiko überwiegt! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 21 - 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Die neue Börsenwoche steht im Zeichen einer charttechnischen Richtungsentscheidung. Wer den DAX aktuell verfolgt, sieht den deutschen Leitindex nach den Verlusten der Vorwoche bei 23.886 Punkten im engen Ringen um wichtige Unterstützungen. Unsere aktuelle DAX Prognose zeigt: Angesichts trüber Ifo-Konjunkturdaten und anhaltender Inflationssorgen überwiegt kurzfristig das Abwärtsrisiko. Ob den Bullen an der psychologisch wichtigen 23,6 - Retracement-Marke die Trendwende gelingt oder die Bären den Index weiter drücken, hängt jetzt von wenigen charttechnischen Schlüsselmarken ab.

? Key Takeaways zur DAX Prognose

Aktueller Stand: Der DAX schloss die Vorwoche mit einem Minus bei 23.886 Punkten ab - die Handelsspanne lag mit 981 Punkten über dem Jahresdurchschnitt.

Makro-Druck: Eine Ifo-Umfrage offenbart Existenzängste in der deutschen Wirtschaft (8,1 - der Firmen gefährdet). Zudem erwartet die Bundesbank eine Inflation von über 4 Prozent , was den Druck auf weitere EZB-Zinserhöhungen erhöht.

Charttechnischer Status: Im Daily-Chart wurde die wichtige SMA200 als Support aufgegeben. Der Index notiert aktuell am kritischen 23,6 - Retracement .

DAX Prognose - Tendenz: Für die KW 21 - 2026 wird eine seitwärts/abwärts gerichtete Tendenz erwartet. Die Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario liegt aktuell bei 55 % gegenüber 45 % für das Bull-Szenario.

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