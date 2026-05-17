München (ots) -Ob Schulweg, Spielplatz oder Treffpunkt im Viertel: Was brauchen Kinder und Familien, damit ihr Alltag sicherer, gerechter und lebenswerter wird? Und: Wie kinderfreundlich ist Deutschland? Die ARD-Mitmachaktion unsereKinder ruft Familien, Schulen, Kitas, Vereine, Unternehmen und Kommunen auf, ihre Erfahrungen unter ard.de/unserekinder einzubringen, um gemeinsam kinderfreundliche Lebensräume zu gestalten und Projekte voranzubringen, die den Alltag von Kindern bereichern.Für Felix Neureuther eine echte Herzensangelegenheit: "Kinder verdienen die besten Voraussetzungen für ein unbeschwertes und gesundes Aufwachsen - gute Kitas, Schulen sowie Freizeit- und Sportangebote, in denen sie sich bestmöglich entwickeln können. Als Vater ist es mir besonders wichtig, Verantwortung zu übernehmen, damit alle Kinder die gleichen Chancen auf eine lebenswerte Zukunft haben. Dafür müssen wir jetzt gemeinsam handeln."Wie dringlich dieses Anliegen ist, zeigt auch eine frisch veröffentlichte Studie von UNICEF Deutschland zum Wohlbefinden von Kindern: Im internationalen Vergleich belegt Deutschland lediglich Platz 25 von 37 untersuchten Ländern. Besonders deutlich zeigen sich soziale Ungleichheiten bei Bildungschancen, Gesundheit und gesellschaftlicher Teilhabe. Kinder aus benachteiligten Familien haben dabei deutlich schlechtere Voraussetzungen als Gleichaltrige aus privilegierten Verhältnissen.Auch Tobi Krell alias Checker Tobi setzt sich für unsereKinder ein und wird die Aktion u. a. mit seiner dreiteiligen Doku "Schule ohne Smartphones", einem "Kinder-Check" und weiteren Ideen begleiten.Im November 2026 zieht die Abschluss-Dokumentation "unsereKinder - wie familienfreundlich ist Deutschland?" mit Felix Neureuther im Ersten und in der ARD Mediathek Bilanz zur Mitmachaktion.Neben UNICEF Deutschland unterstützen mehr als 20 Verbände die ARD-Mitmachaktion, darunter der Deutsche Fußballbund, die Jugendherbergen, Caritas, Diakonie, Deutscher Städtetag, das Kinderhilfswerk und der Deutsche Kinderschutzbund.unsereKinder (http://ard.de/unserekinder) wird federführend koordiniert vom SWR.Pressekontakt:Fabienne SygullaARD-Programmdirektion / Presse & MultiplikatorenkommunikationTel.: 0173/4518078E-Mail: Fabienne.Sygulla@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6276265