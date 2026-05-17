Neu in die Datenbank von boersengefluester.de aufgenommen haben wir die Aktie Fonterelli SPAC 4. Ein Name, den sich Investoren langfristig gar nicht merken müssen. Die von der Münchner Beteiligungsgesellschaft Fonterelli aufgelegte Börsenhülle SPAC 4 - eine Art Blankoscheck-Unternehmen - wird nämlich schon bald vitalisiert und verliert damit den Status des SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Die daraus entstehende Investmentstory könnte dann interessanter kaum sein: Eingebracht via Sachkapitalerhöhung wird die Aqarios GmbH aus München - einem Spin-off der Ludwig-Maximilians-Universität München, das seit 2021 im Bereich Quantumcomputing aktiv ist. Anders als klassische Rechner arbeitet ein Quantencomputer nicht nur mit normalen Bits (0 oder 1) sondern mit mehrdimensionalen Qubits, wodurch sich die Analyseleistung signifikant erhöht. Quantencomputer sind jedoch nicht einfach "schnellere PCs", sondern hochkomplexe Systeme für ganz spezielle Aufgaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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