Mit dem EV2 bringt Kia sein bislang kleinstes Elektroauto nach Deutschland. Der B-Segment-SUV setzt auf cleveres Packaging, hohen Komfort und Ausstattung aus den größeren Modellen der Marke. Auf einer ersten Ausfahrt wirkt der 4,06 Meter kurze Stromer deutlich erwachsener, als es seine Abmessungen vermuten lassen. Wie alltagstauglich der kleine Kia am Ende ist, entscheidet jedoch auch die richtige Konfiguration. Den Grundstein für Kias neue Elektroauto-Generation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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