© Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield PhotographyDie Angst, von der KI-Welle überrollt zu werden hat auch die Aktie von IT-Dienstleister Adesso einbrechen lassen. Zu Recht? Im wallstreetONLINE Heimspiel nehmen wir den Berater und Softwareentwickler unter die Lupe.Die Aktie von Adesso ist auf ein Mehrjahrestief gefallen - und das ausgerechnet in der Woche, in der der Dortmunder IT-Dienstleister für das erste Quartal 2026 Zahlen präsentiert hat, die an der Börse eigentlich als Kaufargument gelten könnten. Umsatz und operatives Ergebnis übertrafen die Markterwartungen deutlich, die Jahresprognose wurde bestätigt. Dennoch verlor das Papier am Donnerstag rund vier Prozent und notiert inzwischen mehr als ein Drittel unter dem Stand vom …Den vollständigen Artikel lesen
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