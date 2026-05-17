Alibaba treibt den Ausbau seiner KI- und Cloud-Sparte mit milliardenschweren Investitionen aggressiv voran und erzielt dort weiterhin starkes Wachstum. Gleichzeitig belasten die hohen Ausgaben zunehmend die Profitabilität, wodurch Gewinn und operative Margen massiv einbrechen. Trotz optimistischer Analysten bleibt die Aktie wegen der unsicheren Ertragsentwicklung und hohen Volatilität stark unter Druck.Cloud-Sparte wächst rasant, doch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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