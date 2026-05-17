Wieso bewegt sich Gold gerade immer wie die Börsen?Gold befindet sich in einer längeren Konsolidierung, die ihren Boden auf der Ebene 4.300/4.500 Dollar erwarten lässt. Das ist die Folge der ungewöhnlichen Hausse im vergangenen Jahr mit den extremen Käufen einiger westlicher Notenbanken (u. a. Polen) und der deutscher Privatanleger in einem Volumen, das es bislang nicht gab. In dieser Zeit hatten die anderen Notenbanken, die zusammen jährlich etwa 250 Tonnen Gold aufnehmen, ihre Käufe zurückgesetzt. In der neuen Statistik per 30.06. des World Gold Council, London, ergeben sich die nächsten Orientierungsdaten. Die kleineren Schwankungen in dieser Zeit erlauben keine objektive Einschätzung.Kann die Rendite bei Bundesanleihen noch steigen?Die Zinsen sowohl im Euro- als auch im Dollarraum legen schrittweise zu. Im gleichen Umfang, wie die Staatsverschuldung zunimmt und damit das allgemeine Zinsniveau nördlich orientiert bleibt. Im gleichen Umfang, wie die Zinsen steigen, geben die Kurse der Anleihen nach. Das ist zwingend. Wir stehen also in allen westlichen Ländern vor den gleichen Tatsachen, denen die Notenbanken hilflos gegenüberstehen. Sie definieren lediglich am kurzen Ende die Zinsen für den allgemeinen Geschäftsverkehr.Welcher dt. Autobauer hatte die besten Zahlen für das erste Quartal?BMW liefert mit seinen neuesten Daten und Zahlen den besten Beleg dafür, wie man sich im Umfeld der künftigen Autowelt aufstellen muss: Nämlich mit Verbrenner, E-Mobil, Hybrid und sogar Wasserstoff. Demgegenüber stehen Mercedes-Benz und VW (siehe auch die aktuelle Actien-Börse zum Thema Porsche) in einer deutlich schlechteren Position. Die jüngsten Zahlen von BMW sind deshalb zweideutig. Der Aufwand für diese variable Strategie war umfangreich und hat die letzten Ergebnisse negativ beeinträchtigt. BMW hat mithin die Chance, als erster Autobauer wieder Anschluss an die übliche Ertragsqualität zu finden.