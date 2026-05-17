Der Freitag schlägt zurück...: Wochenrückblick KW 20-2026: KI treibt Rekorde - Inflation schlägt zurück und warten auf Nvidia!

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Die vergangene Handelswoche war ein Lehrstück darüber, wie schnell sich das Narrativ an den Märkten drehen kann. Bis Donnerstag dominierte der alte Motor: KI-Euphorie.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Wall Street markierte erneut neue Hochs, getragen von AI-Aktien und der Hoffnung, dass Wachstum und Gewinne die Bewertungsfrage weiter überdecken. Doch am Freitag kam der Dämpfer - und er war klassisch makrogetrieben: Inflationsängste kehrten mit voller Wucht zurück, Renditen schossen nach oben, und Gewinnmitnahmen griffen von den USA auf Europa und Asien über.

Quelle: WallstreetOnlinde.de

Unterm Strich blieb die US-Wochenbilanz zwar nahezu neutral, aber die Stimmung hat sich sichtbar eingetrübt.

Makro: Aus "Cut" wird "Hike" - Renditen senden Alarmzeichen!

Die harten Fakten waren diesmal eindeutig: CPI und PPI lagen über den Erwartungen, und die Märkte begannen plötzlich wieder über Zinserhöhungen zu sprechen. Laut dem CME-FedWatch-Bild wird inzwischen grob mit einer etwa 50:50-Chance gerechnet, dass die Fed bis Jahresende mindestens einmal anheben könnte. Die 10-jährige US-Rendite sprang über 4,5%, und die 2-jährige Rendite - der sensible Seismograf für den Fed-Pfad - erreichte den höchsten Stand seit letztem Juni. Der Clou: Damals lag der Fed Funds Rate noch 75 Basispunkte höher. Das zeigt, wie aggressiv der Markt plötzlich wieder "Higher for longer" einpreist.

Politisch/Personell wird es zusätzlich brisant: Jerome Powells Amtszeit endet am Freitag, und Kevin Warsh, diese Woche vom Senat bestätigt, übernimmt. Allein dieser Übergang sorgt für neue Spekulationen über Tonfall und Prioritäten der Geldpolitik - und damit für zusätzliche Volatilität.

Geopolitik: Trump-Xi liefert wenig, Hormus bleibt ein Störfaktor!

Das viel erwartete Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping brachte bisher kaum harte Ergebnisse. Märkte hatten auf ein klares Signal zur Entspannung gehofft - stattdessen blieb es bei vagen Fortschritten ohne große Ankündigungen. Und während diplomatische Schlagzeilen ausbleiben, bleibt ein anderer Unsicherheitsfaktor unangenehm präsent: Hormus zeigt weiter keine echte Entspannung. Gerade weil viele Investoren auf Deeskalation gesetzt hatten, wirkt diese Stagnation wie ein Sandkorn im Getriebe.

Rohstoffe: Kupfer stark, Gold unter Druck!

Bei den Metallen zeigte sich erneut die Trennung zwischen "Realwirtschaftsmetall" und "Zinsmetall":

Kupfer erreichte in London zunächst über 14.000,- USD/t, bevor es zurücksetzte. Der Auftrieb kommt klar von der Angebotsseite: Peru, drittgrößter Produzent, kämpft mit Produktionsproblemen - bei ohnehin niedrigen Lagerbeständen wächst die Sorge vor Engpässen. Gleichzeitig bleibt die Nachfrageseite strukturell stark: Der Ausbau von Rechenzentren für KI frisst Kupfer in großen Mengen.

Quelle: MinerDeck auf X

Gold dagegen geriet unter Druck. Das ist logisch: Wenn Inflation hoch bleibt und Renditen steigen, steigt die Attraktivität zinstragender Anlagen - und Gold als zinsloser Safe-Haven verliert an Attraktivität. Vor allem die neuen Inflationsdaten haben die Hoffnung auf Zinssenkungen in diesem Jahr merklich beschädigt.

Ausblick und Fazit: Nvidia-Woche - plus PMI als Konjunktur-Thermometer!

Die nächste Woche hat es in sich, auch wenn die Berichtssaison ausläuft: Home Depot berichtet am Dienstag, Walmart und vor allem Nvidia am Mittwoch - letzteres dürfte die Richtung für Tech und den gesamten KI-Komplex vorgeben.

Makroseitig wird es am Donnerstag mit den Flash-PMIs für Mai spannend: Sie liefern einen schnellen Puls der großen Volkswirtschaften - und könnten entscheiden, ob die Märkte bei "Inflation ohne Wachstum" oder "Inflation trotz Wachstum" landen. In beiden Fällen bleibt: Volatilität ist nicht weg - sie hat nur kurz durchgeatmet.

KI bleibt der Treiber, aber Inflation ist wieder der Spielverderber. Und genau zwischen diesen beiden Polen wird der Markt auch kommende Woche hin- und hergerissen sein. Hin- und hergerissen sind auch die Rohstoffe. Aber strukturell hat sich das positive Bild nicht verändert, wie Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen können.

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Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

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