Straubing (ots) -
Wer so viel Geld für sein Mandat bezieht, muss sein Amt auch wirklich ernst nehmen. Politiker, die nebenbei noch Tausende Euro für Aufsichtsratsposten, Vorträge oder andere Unternehmenstätigkeiten kassieren, schaden dem Ansehen der Demokratie am Ende mehr als eine Diätenerhöhung und sollten mindestens transparent machen, wie viel Geld noch fließt. Sonst ist Politikverdrossenheit programmiert.
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Markus Peherstorfer
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6276336
Wer so viel Geld für sein Mandat bezieht, muss sein Amt auch wirklich ernst nehmen. Politiker, die nebenbei noch Tausende Euro für Aufsichtsratsposten, Vorträge oder andere Unternehmenstätigkeiten kassieren, schaden dem Ansehen der Demokratie am Ende mehr als eine Diätenerhöhung und sollten mindestens transparent machen, wie viel Geld noch fließt. Sonst ist Politikverdrossenheit programmiert.
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