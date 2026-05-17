BTC Prognose: Strategy plant Anleihen-Rückkauf über 1,5 Milliarden, doch verkauft sie bald Bitcoin?

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Strategy hat einen Anleihen-Rückkauf über 1,5 Milliarden Dollar angekündigt und gleichzeitig erstmals offen über mögliche Bitcoin-Verkäufe gesprochen. Diese Nachricht hat die gesamte BTC Prognose für den Mai 2026 verändert. Bitcoin notiert am 16. Mai bei rund 79.069 Dollar, nachdem der Kurs unter die Marke von 80.000 Dollar gefallen ist. Der Fear and Greed Index steht bei 31 und signalisiert Angst im Markt. Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten, dass Wale im Mai bereits 16.622 BTC akkumuliert haben, während Kleinanleger verkaufen. Der CLARITY Act hat den Bankenausschuss des Senats passiert und liefert regulatorischen Rückenwind für den gesamten Kryptosektor. Analysten sehen die Marke von 85.000 Dollar als nächstes Kursziel, wenn der 200-Tage-Durchschnitt bei 82.228 Dollar überwunden wird. Neben den großen Coins richten sich Blicke auch auf frühe Presale-Projekte mit Listing-Perspektive. Dieser Artikel untersucht die aktuelle BTC Prognose und zeigt, welche Projekte von der nächsten Marktbewegung profitieren könnten.

BTC Prognose im Wandel: Strategys Kurswechsel und drei Signale für 85.000 Dollar

Strategy hält aktuell 818.334 Bitcoin im Wert von rund 66,4 Milliarden Dollar und meldete im ersten Quartal 2026 einen Nettoverlust von 12,54 Milliarden Dollar durch die neuen FASB-Bilanzierungsregeln. Die Firma gab einen Anleihen-Rückkauf über 1,5 Milliarden Dollar bekannt, wie Coinbase dokumentiert. Führungskräfte signalisierten dabei eine Abkehr von der strikten Haltung, niemals Bitcoin zu verkaufen. Stattdessen plant das Unternehmen, den Bitcoin-Bestand pro Aktie aktiv zu steuern, einschließlich möglicher Verkäufe zur Finanzierung von Dividenden. Dennoch kauft Strategy weiterhin mehr Bitcoin als es verkauft, was darauf hindeutet, dass die Akkumulation die Kernstrategie bleibt.

Die technische BTC Prognose zeigt drei klare Signale, die auf eine Bewegung Richtung 85.000 Dollar hindeuten. Bitcoin hat beide wichtigen Kostenbasis-Niveaus überschritten, den True Market Mean und die Kostenbasis kurzfristiger Halter. Funding Rates sind von negativ auf neutral gewechselt, was den Druck durch Short-Positionen in den Futures-Märkten verringert, wie CoinDesk analysiert. Dealer sind am Optionsmarkt short gamma im Bereich von 82.000 Dollar. Das bedeutet, dass Händler bei steigenden Kursen zur Absicherung kaufen müssen, was eine Rückkopplung erzeugt, die den Anstieg beschleunigen kann.

Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 82.228 Dollar und hat den Kurs in den letzten zwei Wochen viermal abgewiesen. Ein Wochenschluss über dieser Marke würde den Weg in Richtung 88.000 bis 90.000 Dollar öffnen. Polymarket gibt einer Erreichung von 85.000 Dollar im Mai eine Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 13. Mai Abflüsse von 635 Millionen Dollar, dem höchsten Tageswert seit Januar. Trotzdem akkumulieren Wale weiter, während Kleinanleger ihre Bestände reduzieren. In einem solchen Umfeld, in dem institutionelles Kapital klare Signale sendet, rücken auch kleinere Token-Projekte vor ihrem Börsenlisting in den Fokus erfahrener Anleger.

PEPETO sammelt über zehn Millionen Dollar, während die BTC Prognose auf Erholung deutet

Wenn Strategy trotz eines Milliardenverlusts weiter Bitcoin akkumuliert, sendet das ein Signal an den gesamten Markt, das weit über den Bitcoin-Kurs hinausgeht. In genau dieser Phase positionieren sich erfahrene Anleger in frühen Projekten, die mit eigenem Handelsplatz und einem bevorstehenden Börsenlisting auf den nächsten Aufwärtszyklus vorbereitet sind.

Wer am Presale teilnimmt, erhält Zugang zu PepetoSwap, einem gebührenfreien Marktplatz, der Handelskosten vollständig beseitigt. Ein Risiko-Scorer überprüft Verträge auf Warnsignale, bevor ein einziger Token getauscht wird. Diese beiden Werkzeuge decken verschiedene Teile des Handelsprozesses ab und arbeiten zusammen, so dass Halter nicht zwischen Plattformen hin und her springen müssen. Beide sind in die offizielle Pepeto-Website integriert und bieten ein Marktplatz-Setup, das Handel und Schutz über ein einziges Dashboard vereint.

Über 10 Millionen Dollar flossen von Wallets ein, die verstehen, was ein Presale-Einstieg bei 0,0000001871 Dollar bedeuten könnte, sobald das Listing eröffnet und echtes Handelsvolumen einfließt. PEPETO wurde von einem Pepe-Mitgründer entwickelt, der den gleichen Tokenomics-Ansatz anwendete, mit dem PEPE zu einer der größten Memecoin-Erfolgsgeschichten in der Kryptogeschichte wurde.

Das erwartete Binance-Listing gibt diesem Projekt einen direkten Kanal zu Millionen aktiver Händler, und das Gesamtangebot von 420 Billionen Token wurde von SolidProof vollständig geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde. Diese Prüfung bestätigt, dass der Smart Contract sicher ist und die Struktur transparent aufgebaut wurde.

Der breitere Markt zeigt weiterhin, dass Kapital aus Richtungen in den Kryptomarkt fließt, die vor einem Jahr noch nicht existierten, und jede neue Handelsplattform, die Krypto-Dienste eröffnet, erweitert den Pool potenzieller Käufer. Strategy plant nach eigenen Angaben 10 bis 20 Bitcoin für jeden einzelnen zu kaufen, den das Unternehmen verkauft, was signalisiert, dass die heutigen Kurse noch weit unter dem erwarteten Niveau liegen.

Fazit und Ausblick

In jedem Marktzyklus entstanden die größten Gewinne bei denjenigen, die während der Angstphase einstiegen. Die aktuelle BTC Prognose zeigt genau das Muster, das jede frühe Erfolgsgeschichte im Kryptomarkt hervorgebracht hat. Wer früh in Bitcoin einstieg, baute aus kleinen Positionen beachtliches Vermögen auf, und das Listing trennt die Wallets, die eingestiegen sind, von allen, die später nur über die Gewinne lesen. PEPETO wurde vom selben Pepe-Mitgründer mit einem erwarteten Binance-Listing entwickelt und befindet sich gerade an einem vergleichbaren Einstiegspunkt. Den Presale jetzt zu nutzen bedeutet, sich dieser Gruppe anzuschließen, bevor das Listing bestätigt, was die frühen Halter bereits erwarten.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle BTC Prognose für Mai 2026?

Die BTC Prognose zeigt ein geteiltes Bild. Bitcoin notiert bei rund 79.069 Dollar, und Analysten sehen die Marke von 85.000 Dollar als nächstes Kursziel. Strategy hält 818.334 BTC und plant einen Anleihen-Rückkauf über 1,5 Milliarden Dollar, signalisierte aber auch erstmals mögliche Teilverkäufe zur Dividendenfinanzierung. Whale-Wallets haben im Mai bereits über 16.000 BTC akkumuliert, während Kleinanleger verkaufen.

Was ist PEPETO und warum wird es im Zusammenhang mit der BTC Prognose erwähnt?

PEPETO ist ein Presale-Token mit einem gebührenfreien Marktplatz namens PepetoSwap und einer Cross-Chain-Brücke, der von einem Pepe-Mitgründer entwickelt wurde. Das Projekt hat einen vollständigen SolidProof-Audit abgeschlossen und mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Ein Binance-Listing wird erwartet, und aktuelle Informationen finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.







