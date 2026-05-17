Hyperliquid Prognose nach Coinbase-Deal: HYPE steigt 14 % und ein Presale füllt sich leise weiter

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Coinbase hat die Rolle des offiziellen USDC-Treasury-Deployers auf Hyperliquid übernommen, und der HYPE-Kurs reagierte mit einem Plus von 14 Prozent. Der USDC-Bestand auf der Plattform verdoppelte sich auf rund fünf Milliarden Dollar, während das bisherige USDH-Stablecoin eingestellt wird. HYPE hält sich stabil auf Platz zehn mit einer Marktkapitalisierung von elf Milliarden Dollar. Drei neue ETF-Produkte verstärken den institutionellen Zufluss in den Token. Für Anleger stellt sich die Frage, ob ein Einstieg bei über 44 Dollar noch den erhofften Spielraum bietet. Die Hyperliquid Prognose hängt jetzt vom institutionellen Kapitalfluss ab, den ETFs und Stablecoin-Infrastruktur in das Ökosystem lenken. Gleichzeitig suchen erfahrene Marktteilnehmer nach Projekten, deren erster Börsenkurs noch bevorsteht. Presale-Token bieten ein Renditefenster, das ein bewertetes Milliarden-Asset nicht mehr öffnen kann. Der Abstand zwischen Presale-Preis und Listing-Kurs definiert dabei die eigentliche Chance. Dieser Artikel analysiert die Hyperliquid Prognose und zeigt, wo sich das nächste Fenster öffnet.

Coinbase wird USDC-Treasury-Deployer und verändert die Hyperliquid Prognose

Coinbase hat am 14. Mai 2026 offiziell die Rolle des USDC-Treasury-Deployers auf Hyperliquid übernommen und damit die Stablecoin-Infrastruktur der Plattform grundlegend verändert, wie CoinDesk berichtete. Das neue AQAv2-Framework macht USDC zum primären Stablecoin für sämtliche Märkte auf der Plattform, einschließlich der neuen HIP-4-Ergebnismärkte. Circle übernimmt parallel die technische Seite über das Cross-Chain Transfer Protocol und stellt die native Cross-Chain-Infrastruktur bereit. Beide Unternehmen haben HYPE-Token gestakt, um das neue System zu aktivieren, wobei Circle 500 000 HYPE einsetzte und auf den Validator-Status hinarbeitet.

Der USDC-Bestand auf Hyperliquid hat sich im Jahresvergleich auf rund fünf Milliarden Dollar verdoppelt, was die Plattform zu einer der konzentriertesten Umgebungen für Stablecoin-Nutzung im Derivatehandel macht. Das bisherige USDH-Stablecoin von Native Markets wird schrittweise eingestellt, nachdem es nie über rund 100 Millionen Dollar Bestand hinauskam, wie The Block meldete. Nutzer können USDH weiterhin gebührenfrei in USDC oder Fiat umtauschen, bevor der Übergang abgeschlossen ist. Hyperliquid führt die gesamte DeFi-Branche beim Gebührenanteil an und erfasst laut The Block rund 40 Prozent aller Protokollgebühren vor Ethereum, Solana und Tron.

HYPE notiert aktuell bei rund 44 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa elf Milliarden Dollar und liegt damit auf Rang zehn der globalen Krypto-Rankings. In den letzten 24 Stunden legte der Kurs um rund 14 Prozent zu, gestützt durch die Coinbase-Nachricht und das neue Bitwise-ETF-Produkt. Bitwise hat seinen eigenen Spot-HYPE-ETF an der NYSE aufgelegt, während 21Shares den ersten HYPE-ETF unter dem Ticker THYP an der Nasdaq startete.

Drei Fondsmanager bauen jetzt gleichzeitig Produkte rund um HYPE auf, was die institutionelle Nachfrage auf eine Stufe hebt, die es vor einer Woche noch nicht gab. Wer bei solchen Bewertungen nach einem Einstieg sucht, bei dem der größte Teil der Kursbewegung noch bevorsteht, findet die spannendste Konstellation dort, wo ein funktionierendes Produkt auf sein erstes Börsenlisting wartet.

Pepeto: Gebührenfreier Handelsplatz von einem ehemaligen Binance-Experten

Während ETFs und institutionelle Partnerschaften den HYPE-Kurs stützen, richtet sich der Blick erfahrener Trader auf Projekte, deren größte Kursbewegung noch aussteht. Genau dort positioniert sich Pepeto als Plattform mit arbeitenden Werkzeugen und einem bevorstehenden Börsenlisting. Der Zeitpunkt passt, weil institutionelles Kapital gerade den gesamten Kryptosektor validiert.

Pepeto steht auf dem, was es heute bereits liefert. Das Projekt bietet ein vollständiges Set an funktionierenden Werkzeugen für Trader, und der Handelsplatz ist für echtes Volumen gebaut, nicht für leere Versprechen. PepetoSwap ermöglicht gebührenfreie Swaps, sodass jeder investierte Dollar ohne Abzug im Wallet ankommt. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne die Verzögerungen, die Trader auf anderen Plattformen Geld kosten.

Besonders bemerkenswert ist, dass diese Werkzeuge schon heute laufen, bevor das erwartete Binance-Listing eintrifft. Über zehn Millionen Dollar flossen in den Presale - trotz eines von Angst geprägten Marktumfelds. In der Community wächst die Erwartung an Renditen, die historisch vor großen Listings aufgetreten sind. Ein ehemaliger Binance-Experte hat den Handelsplatz gestaltet. Das bedeutet, dass jemand, der beim Aufbau einer der größten Börsen der Welt mitgewirkt hat, jetzt die Architektur von Pepeto für echtes Handelsvolumen entwirft.

SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, was die Sicherheit für alle Teilnehmer von Anfang an gewährleistet. Der Token-Vorrat beträgt insgesamt 420 Billionen Einheiten. Pepeto wird auf der offiziellen Pepeto-Website zu einem Preis von 0,0000001871 Dollar gehandelt. Dieser Einstiegspreis wird zum Boden, den das Listing für alle neu bewertet, die zu lange gewartet haben. Jede neue Wallet, die dem Presale beitritt, vergrößert die Gemeinschaft, die am Listing-Tag vom Kursanstieg profitieren kann. Die aktuellen Zahlen sind auf der Pepeto-Plattform einsehbar, solange das Presale-Fenster geöffnet bleibt.

Fazit und Ausblick

Die Hyperliquid Prognose zeigt, dass HYPE seinen Platz unter den Top-Assets des Kryptomarktes festigt, doch gemessene Gewinne aus einem Elf-Milliarden-Dollar-Asset verteilen sich über Monate. Pepeto auf Presale-Niveau ist die Art von Einstieg, die pro Zyklus nur einmal auftaucht. Meme-Energie gepaart mit echten Trading-Werkzeugen ist die seltenste Kombination, die der Markt hervorbringt. Die Verbindung aus einem ehemaligen Binance-Experten, einem funktionierenden gebührenfreien Handelsplatz und einem bevorstehenden Listing ist die Grundlage, auf der in vergangenen Zyklen große Renditen entstanden sind. Wer den Presale noch zum aktuellen Preis erreicht, sichert sich den Einstieg, bevor das Listing den Kurs neu bestimmt.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen

Was sagt die aktuelle Hyperliquid Prognose?

HYPE notiert bei rund 44 Dollar nach einem Tagesplus von 14 Prozent, gestützt durch die Coinbase-USDC-Partnerschaft, drei neue ETF-Produkte und eine Marktkapitalisierung von elf Milliarden Dollar. Analysten sehen Widerstand bei 46 Dollar und ein mögliches Ziel bei 59 Dollar, falls dieser Bereich durchbrochen wird. Die Plattform verarbeitet über 200 000 Transaktionen pro Sekunde und dominiert den dezentralen Derivatehandel.

Warum zieht Pepeto gerade Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto bietet einen gebührenfreien Handelsplatz und eine Cross-Chain-Bridge, die ein ehemaliger Binance-Experte aufgebaut hat. Mehr als zehn Millionen Dollar flossen bereits in den Presale auf der offiziellen Pepeto-Website, und ein Binance-Listing wird erwartet. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Start geprüft und verifiziert.