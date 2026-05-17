SpaceX macht bei seinem geplanten Börsengang Nägel mit Köpfen. Medienberichten zufolge soll der größte IPO der Geschichte am 12. Juni über die Bühne gehen. Elon Musks Raumfahrtfirma will dabei bis zu 80 Milliarden Dollar einsammeln. Spätestens seit Dezember 2025 ist klar, dass Elon Musk seine Raumfahrtfirma SpaceX 2026 an die Börse bringen will. Jetzt berichten verschiedene US-Medien, dass SpaceX mittlerweile einen konkreten Zeitplan dafür hat. SpaceX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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